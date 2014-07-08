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Шоу велосипедистов и гонки на радиоуправлямых авто — в «Солнечном»

8 июля 2014, 16:56
Детские праздники с грандиозной программой пройдут в торгово-развлекательном центре «Солнечный» 12 и 13 июля.
Сюжет
Дети

Программа праздника:

12:00 — шоу велосипедистов;

13:30 — обучающая игровая программа «Умелый водитель и пешеход!»;

15:00 — граффити-рисование;

16:30 — чемпионат «Гонки на радиоуправляемых автомобилях».

Каждые выходные родители могут бесплатно приводить детей на праздник в «Солнечном», а самим наслаждаться походом по магазинам.

Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому вашим детям будет комфортно. Гарантируются подарки и отличное настроение!

Всех ждут на 2 этаже ТРЦ «Солнечный», Пермякова, 50б. Все подробности по расписанию в группе vk.com/malloko.

#Новости#Дети#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Культура
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