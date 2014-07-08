Шоу велосипедистов и гонки на радиоуправлямых авто — в «Солнечном»

Программа праздника:
12:00 — шоу велосипедистов;
13:30 — обучающая игровая программа «Умелый водитель и пешеход!»;
15:00 — граффити-рисование;
16:30 — чемпионат «Гонки на радиоуправляемых автомобилях».
Каждые выходные родители могут бесплатно приводить детей на праздник в «Солнечном», а самим наслаждаться походом по магазинам.
Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому вашим детям будет комфортно. Гарантируются подарки и отличное настроение!
Всех ждут на 2 этаже ТРЦ «Солнечный», Пермякова, 50б. Все подробности по расписанию в группе vk.com/malloko.