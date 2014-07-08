Села за руль в пьяном виде — осталась без руки

Увечьем на всю жизнь закончилась пьяная поездка для 32-летней женщины, севшей за руль. На 27-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск женщина не справилась с управлением автомобиля Chevrolet cruze, иномарка опрокинулась. У водителя травматическая ампутация нижней трети правой руки и черепно-мозговая травма. Водительского удостоверения женщина не имеет. Вместе с ней в машине находился владелец автомобиля, он не пострадал. На мужчину будет составлен административный материал за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения.