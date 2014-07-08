Села за руль в пьяном виде — осталась без руки

Трактор Т-40 опрокинулся в кювет утром в понедельник на 28-м километре автодороги между деревнями Гуляй-Поле и Новоказанка в Сладковском районе. 52-летний тракторист погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.
На выезде со двора у дома 9 по улице Энергетиков 9-летний велосипедист сбит автомобилем ВАЗ 2109, которым управляла девушка. Мальчик катался на велосипеде с сестрой. Ребенок получил травму виска и ушиб грудной клетки.
ВАЗ 2105 и Renault столкнулись на улице Чаплина, 47. 18-летний водитель Жигулей права управления автомобилем не имеет. Кроме того, он нарушил правила очередности проезда. От удара машины отбросило в столб и на забор. Пострадали оба водителя, у них ушибы.
Два пожилых пассажира упали вчера в городских маршрутных автобусах на улицах Широтной и Олимпийской. Пострадали 77-летняя бабушка и 73-летний дедушка. У них ушибы и перелом ребер. Оба случая произошли при резком торможении автобусов.
В одиннадцатом часу вечера на улице Заозерной в Тюмени в дерево въехал автомобиль Great Wall. Предварительно, водитель был нетрезв, ехал слишком быстро для своего состояния. Сам мужчина остался цел, но травмированы трое пассажиров. 40-летняя женщина получила перелом лодыжки, у 51-летнего мужчины открытый перелом ноги, у 26-летней пассажирки травмы живота и головы.
В селе Коркино Упоровского района скутером сбита 14-летняя девочка. Девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода. В итоге пострадали оба участника движения. У девочки травма головы и перелом ключицы, у 20-летнего скутериста ушибы и ссадины конечностей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Увечьем на всю жизнь закончилась пьяная поездка для 32-летней женщины, севшей за руль. На 27-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск женщина не справилась с управлением автомобиля Chevrolet cruze, иномарка опрокинулась. У водителя травматическая ампутация нижней трети правой руки и черепно-мозговая травма. Водительского удостоверения женщина не имеет. Вместе с ней в машине находился владелец автомобиля, он не пострадал. На мужчину будет составлен административный материал за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения.