nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На вопросы о здоровье детей ответят по «горячей линии»

8 июля 2014, 20:02
Тематическая «горячая линия» департамента здравоохранения администрации города Тюмени на тему «Здоровье детей: права и возможности» пройдет 9 июля с 9 до 13 часов.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает департамент здравоохранения администрации города Тюмени, на вопросы жителей ответят ведущие эксперты Тюмени: главный педиатр Тюмени Ольга Старостина и главный врач детской городской поликлиники № 1 Светлана Околелова.

Кто имеет право на возмещение расходов на обеспечение ребенка до двух лет молочными продуктами детского питания? Какие существуют меры социальной поддержки на оплату лекарственных средств, приобретаемых для детей? Эти и другие вопросы о здоровье детей тюменцы смогут задать по телефону (3452) 45-21-47.

Фото: kingisepp.ru

#Новости#Здравоохранение#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25