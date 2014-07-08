На вопросы о здоровье детей ответят по «горячей линии»

Как сообщает департамент здравоохранения администрации города Тюмени, на вопросы жителей ответят ведущие эксперты Тюмени: главный педиатр Тюмени Ольга Старостина и главный врач детской городской поликлиники № 1 Светлана Околелова.
Кто имеет право на возмещение расходов на обеспечение ребенка до двух лет молочными продуктами детского питания? Какие существуют меры социальной поддержки на оплату лекарственных средств, приобретаемых для детей? Эти и другие вопросы о здоровье детей тюменцы смогут задать по телефону (3452) 45-21-47.
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