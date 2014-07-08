На вопросы о здоровье детей ответят по «горячей линии»

Кто имеет право на возмещение расходов на обеспечение ребенка до двух лет молочными продуктами детского питания? Какие существуют меры социальной поддержки на оплату лекарственных средств, приобретаемых для детей? Эти и другие вопросы о здоровье детей тюменцы смогут задать по телефону (3452) 45-21-47.