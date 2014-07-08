На Московском тракте километр дороги завален мусором

Видеоролик с бесконечной свалкой выложила в YouTube тюменка с ником Yulia Mahatma. «Горожане привозят мусор, но работники полигона отказываются принимать отходы от частных лиц, даже за деньги, тогда водители вываливают содержимое машин прямо на дорогу или в ближайший лес», — прокомментировала свое видео свидетельница.
По словам главы администрации Московского муниципального образования Александра Петрова, рядом находящийся полигон официально закрыт уже более года. У компании «Ваш выбор», которая занимается утилизацией мусора, закончилась аренда земли, принадлежащей департаменту лесного комплекса Тюменской области. «Несмотря на то, что лицензии нет, часть перевозчиков продолжает возить мусор неофициально по ночам, остальных же на контрольно-пропускном пункте не пропускают, — рассказал он. — Свалка на дороге образовалась, в основном, за счет извозчиков частных организаций. Недобросовестные водители, которых не пускают на полигон, отъезжают в сторону дороги бывшей Нефтебазы и выгружают мусор там».
Как отметил глава Московского муниципального образования, такая ситуация происходит не в первый раз. Когда полигон был действующим водители, не имеющие талона или денег, также выгружали твердые бытовые отходы рядом с полигоном либо в лесу. Только все последствия нерадивых перевозчиков ликвидировал хозяин полигона.
«Эта дорога находится в границах нашего муниципального образования и территорий лесного комплекса, три четвертых ее принадлежат нефтебазе. Решать этот вопрос мы будем совместно с представителями департамента лесного комплекса Тюменской области, администрации Тюменского района, Московского муниципального образования, а также других ответственных лиц», — подытожил Александр Петров. Скорее всего, дорогу к полигону перекапают, ворота заварят и проведут рекультивацию земли.
А между тем, несанкционированные свалки можно увидеть по всем направлениям движения, стоит только выехать за город. «Ради экономии возчики часто сваливают мусор просто в лесу или на официально уже закрытых полигонах — Московском, Винзилинском и Онохинском. На работающий полигон им возить невыгодно — он находится далеко, — говорила на одном из круглых столов Ирина Цветкова, директор компании „Диамант-групп“, занимавшейся строительством мусороперерабатывающего завода. — Но чтобы такая работа возчиков сейчас остановилась, нужно сидеть ночью в кустах и фотографировать для создания доказательной базы».
Как считает Александр Петров, одной из причин образования несанкционированных свалок являются большие затраты на вывоз бытовых отходов. «Нормативы, по которым определена стоимость этой услуги, давно устарели. Управляющие компании поставлены в рамки и перевозят в три раза больше отходов. Выходит, что это нецелесообразно, — подчеркнул он. — Проблем в этой сфере много. Думаю, что необходимо поднять налог на утилизацию бытовых отходов. Человеку должно быть выгодно везти мусор не в лес, а на полигон».
Фото: izvestiaur.ru