На Московском тракте километр дороги завален мусором

А между тем, несанкционированные свалки можно увидеть по всем направлениям движения, стоит только выехать за город. «Ради экономии возчики часто сваливают мусор просто в лесу или на официально уже закрытых полигонах — Московском, Винзилинском и Онохинском. На работающий полигон им возить невыгодно — он находится далеко, — говорила на одном из круглых столов Ирина Цветкова, директор компании „Диамант-групп“, занимавшейся строительством мусороперерабатывающего завода. — Но чтобы такая работа возчиков сейчас остановилась, нужно сидеть ночью в кустах и фотографировать для создания доказательной базы».