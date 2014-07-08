Корь идет в районы, врачи бьют тревогу

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, мужчина 56 лет был доставлен из Сладковского района с температурой, кашлем и кореподобной сыпью. О том, действительно ли больной заражен корью, станет ясно после того, как из Новосибирска придут его результаты анализов. «Пока мы не получим точных результатов лабораторных исследований, которые сейчас проводятся в Новосибирске, утверждать, что житель соседнего района заболел корью, ни в коем случае нельзя», — подчеркнула заведующая инфекционным отделением Галина Тандалова.
Тюменская область входит в программу ликвидации кори в России. Согласно этой программе, в стране создано около 10 межрегиональных лабораторных центров по кори, один из которых — в Новосибирске, куда и направляются все материалы больных, подозреваемых в заболевании корью. Это острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Симптомы: высокая температура, выраженная интоксикация, воспаление слизистых оболочек глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, высыпания на слизистой оболочке полости рта и пятнисто-папулезная сыпь на коже. Конъюнктивит, слизисто-гнойный насморк, ларингит, бронхит — обычные проявления кори. Наиболее частые осложнения после перенесенной кори — пневмония, кератоконъюнктивит, энцефалит, менингоэнцефалит, также, вирус кори вызывает снижение иммунитета, возможен и летальный исход. У взрослых и подростков корь протекает тяжелее и с большим числом осложнений.
Ситуация по заболеваемости корью в городе Тюмени по-прежнему оценивается как неблагополучная. Количество больных растет. С 8 мая по 30 июня зарегистрировано 40 человек. Инфекцией, ранее считавшейся «детской» сейчас болеют и взрослые — не привитые, либо привитые однократно и без сведений о ранее полученных прививках.
Ликвидация коревой инфекции возможна только в случае высокого охвата профилактическими прививками против кори как детей, так и взрослых — не менее 95–98% населения. Сегодня, в рамках Национального календаря профилактических прививок против кори прививаются дети, достигшие 1 года жизни (вакцинация) и 6 лет (ревакцинация), а также взрослые с 18 до 35 лет — не привитые, не болевшие и не имеющие сведений о прививках.
Главный санитарный врач по Тюменской области Галиной Шарухо подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Тюменской области». Согласно документу, необходимо провести до 20 июля подчищающую иммунизацию детей и подростков в возрасте до 17 лет, взрослых до 35 лет, не привитых ранее, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью. Лиц, привитых ранее однократно, иммунизировать с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками в соответствии национального календаря профилактических прививок.
Надо отметить, что прививка против кори бесплатная.
Фото: explestried.3dn.ru