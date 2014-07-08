Корь идет в районы, врачи бьют тревогу

Тюменская область входит в программу ликвидации кори в России. Согласно этой программе, в стране создано около 10 межрегиональных лабораторных центров по кори, один из которых — в Новосибирске, куда и направляются все материалы больных, подозреваемых в заболевании корью. Это острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Симптомы: высокая температура, выраженная интоксикация, воспаление слизистых оболочек глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, высыпания на слизистой оболочке полости рта и пятнисто-папулезная сыпь на коже. Конъюнктивит, слизисто-гнойный насморк, ларингит, бронхит — обычные проявления кори. Наиболее частые осложнения после перенесенной кори — пневмония, кератоконъюнктивит, энцефалит, менингоэнцефалит, также, вирус кори вызывает снижение иммунитета, возможен и летальный исход. У взрослых и подростков корь протекает тяжелее и с большим числом осложнений.