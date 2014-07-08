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Из магазинов чаще всего воруют еду и алкоголь

8 июля 2014, 11:03
Тюменские полицейские регулярно проводят рабочие встречи с сотрудниками частных охранных предприятий, объясняют, как работать на предотвращение преступлений и что делать, если человек все-таки нарушил закон. Тем не менее, кражи из торговых центров и магазинов города происходят чуть ли не каждый день.
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Полиция

В первом полугодии 2014 года за совершение краж и попыток краж сотрудниками ЧОП было задержано 260 человек. Чаще всего магазинные воры покушаются на продукты и алкогольные напитки, на втором месте — мелкие предметы одежды, аксессуары, косметика и парфюмерия.

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, накануне, 7 июля, сотрудники полиции задержали трех человек, совершивших кражи в магазинах. Так, 32-летний ранее судимый житель Ноябрьска украл бутылку крепкого алкоголя магазина на улице Широтной. 21-летний тюменец, отметив свой день рождения, пытался похитить из гипермаркета, расположенного в одном из торговых центров города, предметы личной гигиены. Еще одну кражу совершила 25-летняя девушка — она украла из магазина косметики по улице Мельникайте парфюм стоимостью более 3,5 тысяч рублей.

«Сотрудники УМВД России по городу Тюмени рекомендует не проверять оперативность работы сотрудников ЧОП и полиции. Стоит помнить, что сегодня не только крупные, но и мелкие торговые точки оборудованы камерами видеонаблюдения. Прежде чем сделать роковой выбор, подумайте, стоит ли похищенный товар дороже собственной свободы. Будьте благоразумны!», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

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