Из магазинов чаще всего воруют еду и алкоголь

Тюменские полицейские регулярно проводят рабочие встречи с сотрудниками частных охранных предприятий, объясняют, как работать на предотвращение преступлений и что делать, если человек все-таки нарушил закон. Тем не менее, кражи из торговых центров и магазинов города происходят чуть ли не каждый день.

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