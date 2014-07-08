Иммунолог и инфекционист ответят на вопросы о кори

«Горячая линия» департамента здравоохранения администрации города Тюмени на тему: «Как защититься от кори?» состоится 11 июля с 10 до 13 часов. На вопросы горожан ответят главный иммунолог Наиля Кулахметова и главный инфекционист города Тюмени Елена Князева.
Корь — это острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Признаки заболевания: высокая температура, насморк, кашель, выраженная интоксикация, конъюнктивит и сыпь. Наиболее частым осложнением кори являются пневмонии, стоматиты, отиты и менингиты.
Следует отметить, что вакцинация является единственным методом защиты от данного заболевания. Плановые прививки ставят детям в возрасте 1 года и 6 лет, а также взрослые до 35 лет, не болевшие этой инфекцией, не привитые, не имеющие сведений о прививке и привитые однократно. Вакцинация в очаге заболевания проводится независимо от возраста.
Тюменцам следует обратиться в территориальную поликлинику, узнать свой прививочный статус и сделать прививку против кори. Профилактические прививки проводятся бесплатно в лечебно-профилактических учреждениях по месту прикрепления населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.