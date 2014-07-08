Иммунолог и инфекционист ответят на вопросы о кори

Тюменскую область завоевывает корь. Только в Тюмени чуть больше чем за месяц зарегистрировано 40 случаев заболевания. Первый случай зарегистрирован на днях и в Ишиме. О том, как уберечь себя от болезни, как вовремя ее распознать и что предпринимать, расскажут горожанам на «горячей линии».