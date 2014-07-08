Эвакуаторов станет больше

Если водитель увидел, что к его автомобилю подъехал эвакуатор, он имеет полное право «отбить» его у инспектора, но только до тех пор, пока машину не начали перемещать. После предъявления документов на авто нарушитель получает лишь квитанцию на уплату штрафа. Как только машину подняли в воздух, забрать ее на месте владелец уже не может — транспорт отправляется на стоянку.