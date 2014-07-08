Эвакуаторов станет больше

Он пояснил, что данный коммерческий проект полностью принадлежит частникам, а Госавтоинспекция лишь фиксирует нарушения правил дорожного движения и не имеет к эвакуации никакого отношения.
«Предприятия закупили около 20 машин. Примерно столько же сегодня работает на дорогах города. Ежедневно, в среднем, они вывозят с улиц 50 неправильно припаркованных автомобилей», — уточнил Геннадий Дмитриевич.
Напомним, что водителю, нарушившему правила стоянки, придется оплатить услуги эвакуатора в размере 1500 рублей, плюс почасовая тарификация за пребывание автомобиля на штрафстоянке. Пока владелец не заплатит штраф, машину ему не отдадут.
Если водитель увидел, что к его автомобилю подъехал эвакуатор, он имеет полное право «отбить» его у инспектора, но только до тех пор, пока машину не начали перемещать. После предъявления документов на авто нарушитель получает лишь квитанцию на уплату штрафа. Как только машину подняли в воздух, забрать ее на месте владелец уже не может — транспорт отправляется на стоянку.