Для работы иностранцам нужен патент

Горожане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, могут нанимать иностранную рабочую силу в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. А подобрать рабочих помогут органы занятости населения Тюменской области
Для работодателей — физических лиц, впервые обратившихся за содействием в подборе необходимых работников в Центр занятости населения, требуются следующие документы:
1. Заявление о предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых работников (предоставляется следующими способами: при личном обращении в Центр занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе посредством Единого портала (www.gosuslugi.ru) и/или Регионального портала (www.uslugi.admtyumen.ru).
2. Заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей»;
3. Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий.
Центр занятости населения окажет содействие в поиске необходимых работников для личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства из числа садовников, нянь, водителей, репетиторов, сиделок и т.д.