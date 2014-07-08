Для работы иностранцам нужен патент

Чтобы вскопать огород или покрасить крышу тюменцы могут нанимать иностранных граждан, в том числе граждан Украины. Но у нанятых должен быть специальный документ — патент. Об этом информирует горожан департамент труда и занятости населения Тюменской области.