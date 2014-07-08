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Для работы иностранцам нужен патент

8 июля 2014, 10:21
Чтобы вскопать огород или покрасить крышу тюменцы могут нанимать иностранных граждан, в том числе граждан Украины. Но у нанятых должен быть специальный документ — патент. Об этом информирует горожан департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Горожане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, могут нанимать иностранную рабочую силу в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. А подобрать рабочих помогут органы занятости населения Тюменской области

Для работодателей — физических лиц, впервые обратившихся за содействием в подборе необходимых работников в Центр занятости населения, требуются следующие документы:

1. Заявление о предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых работников (предоставляется следующими способами: при личном обращении в Центр занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе посредством Единого портала (www.gosuslugi.ru) и/или Регионального портала (www.uslugi.admtyumen.ru).

2. Заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей»;

3. Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий.

Центр занятости населения окажет содействие в поиске необходимых работников для личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства из числа садовников, нянь, водителей, репетиторов, сиделок и т.д.

#Новости#Иностранцы#Занятость населения#Женя#Общество
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