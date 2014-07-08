Билеты на рейсы «ЮТэйр» можно оплатить через Альфа-Клик

Преимущество новой услуги для пользователей Альфа-Клика состоит в том, что для совершения оплаты не нужно вводить данные банковской карты, вся операция проводится напрямую через лицевой счет клиента. Кроме того, сервис позволяет производить автоматизированный возврат денежных средств обратно на лицевой счет пользователя в случае отказа от билета.