Билеты на рейсы «ЮТэйр» можно оплатить через Альфа-Клик

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTairAviation) и Альфа-Банк реализовали проект по внедрению новой услуги на официальном сайте авиакомпании utair.ru.
Теперь во время покупки билетов через сайт авиакомпании пассажирам стал доступен новый способ оплаты — с помощью интернет-банка Альфа-Клик. Сервис позволяет клиентам Альфа-Банка с удобством оплачивать авиабилеты: после бронирования перевозки на сайте «ЮТэйр» клиенту выставляется счет, который необходимо оплатить через личный кабинет.
Преимущество новой услуги для пользователей Альфа-Клика состоит в том, что для совершения оплаты не нужно вводить данные банковской карты, вся операция проводится напрямую через лицевой счет клиента. Кроме того, сервис позволяет производить автоматизированный возврат денежных средств обратно на лицевой счет пользователя в случае отказа от билета.
Билеты на рейсы «ЮТэйр» также можно оплатить при помощи банковской карты на сайте utair.ru, в банкоматах «Газпромбанка» и в кассах авиакомпании.