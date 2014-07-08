Бесплатно стали доступны еще 10 каналов в «цифре»

Мультиплекс — в условиях ЦЭТВ телеканалы вещают не каждый сам по себе, единично (как это происходит сейчас, в условиях аналогового телевидения), а увязаны в единый пакет, так называемый мультиплексированный пакет, кратко — мультиплекс. Каждый такой мультиплекс включает в себя 8 телеканалов и 3 радиоканала.