Бесплатно стали доступны еще 10 каналов в «цифре»

Кроме областного центра сигнал охватывает ещё 136 населенных пунктов Тюменского района. А это около 730 тысячи человек. Теперь зрителям доступны дополнительно ещё 10 телеканалов: «Рен-ТВ», «СТС», «Домашний», «Спас», «НТВ Плюс Спорт», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ», «ТВ-3». Трансляция ведется на 44 ТВК (658 МГц).
Чтобы подключить цифровое эфирное телевидение, необходимо, чтобы ваш телевизор поддерживал стандарт DVB-T2, формат сжатия MPEG-4 и режим Multiple PLP. Тогда телевизор способен настраивать телеканалы в цифре самостоятельно, достаточно запустить автоматическую настройку каналов.
В зоне охватов этих РТС Тюмень, Тобольск и Гагарино к просмотру телезрителям доступны 20 телевизионных каналов без абонентской платы.
Если же телевизионный приемник не поддерживает требуемый стандарт вещания, необходимо приобрести специальную приставку, которая позволит принимать цифровой сигнал. В обоих случаях приём телесигнала в цифре осуществляется через дециметровую антенну.
В настоящее время трансляция второго пакета каналов (мультиплекса) государственного цифрового эфирного телевидения ведется на 3 объектах юга Тюменской области: РТС Тюмень, Тобольск и Гагарино, Ишимского района. В зоне охватов этих РТС к просмотру телезрителям доступны 20 телевизионных каналов без абонентской платы.
Мультиплекс — в условиях ЦЭТВ телеканалы вещают не каждый сам по себе, единично (как это происходит сейчас, в условиях аналогового телевидения), а увязаны в единый пакет, так называемый мультиплексированный пакет, кратко — мультиплекс. Каждый такой мультиплекс включает в себя 8 телеканалов и 3 радиоканала.
По требованию вещателей были внесены корректировки в очередность плана запуска второго мультиплекса, поэтому с 23 июня 2014 года ряд передатчиков, уже запущенных ранее в эксплуатацию, был переведен в режим ожидания.
Временно приостановлена трансляция пакета РТРС-2 на следующих объектах: Армизонское, Аромашево, Бердюжье, Буньково, Викулово, Заводоуковск, Колесниково, Малиновка, Новоберезовка, Шабаново, Большое Сорокино, Абатское, Вагай (Ульяновка), Исетское, Казанское, Кротово, Нагорный, Нижняя Тавда, Новоалександровка, Сладково, Черное, Юргинское, Ялуторовск, Ярково. Информация о возобновлении вещания второго мультиплекса будет сообщаться дополнительно.
Трансляция первого пакета каналов на всех объектах юга Тюменской области продолжается в прежнем режиме, сообщает в филиале «Урало-Сибирского регионального центра» РТРС.
Как подключиться к цифровому эфирному ТВ, вам расскажут в центре консультационной поддержки населения. Обратиться можно по адресу: ул. Ленина, 2А или по тел.: (3452) 560–776. Здесь специалисты расскажут о преимуществах цифрового эфирного телевидения и подробно объяснят инструкцию самостоятельного подключения «цифры».
Более подробную информацию о цифровом эфирном телевидении можно получить на сайте www.ртрс.рф