nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Акция «Подари Февроньку» стартует в Тюмени

8 июля 2014, 08:35
Акция, посвященная Дню семьи, любви и верности, пройдет 8 июля в Областном центре дополнительного образования детей и молодежи на ул. Челюскинцев, 46.
Сюжет
Тюмень

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля. Этот праздник утвержден в честь святых Петра и Февронии Муромских — православных покровителей семьи и брака.

В рамках праздника Тюменский областной клуб молодых семей совместно с отделом по работе с молодой семьей Областного центра дополнительного образования детей и молодежи проводит акцию «Подари Февроньку», являющуюся частью одноименной Всероссийской акции. Мероприятие начнется в 12 часов.

Цель акции — привлечение внимания общественности к институту семьи и традиционным семейным ценностям. Активисты клуба молодых семей будут распространять поздравительные открытки, каждую из которых можно подписать и подарить близкому человеку. Так же в рамках акции волонтеры будут дарить жителям города Тюмени ромашки, как символ большой и благополучной семьи.

Фото: forlover.ru

#Новости#Праздники#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25