Акция «Подари Февроньку» стартует в Тюмени

Цель акции — привлечение внимания общественности к институту семьи и традиционным семейным ценностям. Активисты клуба молодых семей будут распространять поздравительные открытки, каждую из которых можно подписать и подарить близкому человеку. Так же в рамках акции волонтеры будут дарить жителям города Тюмени ромашки, как символ большой и благополучной семьи.