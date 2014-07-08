Акция «Подари Февроньку» стартует в Тюмени

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля. Этот праздник утвержден в честь святых Петра и Февронии Муромских — православных покровителей семьи и брака.
В рамках праздника Тюменский областной клуб молодых семей совместно с отделом по работе с молодой семьей Областного центра дополнительного образования детей и молодежи проводит акцию «Подари Февроньку», являющуюся частью одноименной Всероссийской акции. Мероприятие начнется в 12 часов.
Цель акции — привлечение внимания общественности к институту семьи и традиционным семейным ценностям. Активисты клуба молодых семей будут распространять поздравительные открытки, каждую из которых можно подписать и подарить близкому человеку. Так же в рамках акции волонтеры будут дарить жителям города Тюмени ромашки, как символ большой и благополучной семьи.
Фото: forlover.ru