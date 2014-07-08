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Абонентские книжки теперь пережиток прошлого

8 июля 2014, 11:22
Теперь нет необходимости заполнять и хранить абонентские книжки. С июля все клиенты ОАО «ЭК «Восток» в Тюмени начнут оплачивать электроэнергию по доставленным информационным квитанциям.
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Тюмень

«В течение года все наши абоненты в Тюмени начнут получать расчет за потребленное электричество в составе единой квитанции ОАО „ТРИЦ“. Сейчас у нас 80 тысяч таких абонентов. Использовать документ ТРИЦ, в котором отражены все коммунальные платежи, очень удобно», — комментирует директор Тюменского управления Тюменьэнергосбыта — филиала ОАО «ЭК «Восток» — Владимир Гуськов.

Пользуясь книжкой, потребитель, проживающий в многоквартирном жилом доме, не сможет рассчитать электроэнергию для общедомовых нужд, поэтому существует вероятность накопления долга.

Специалисты энергосбытовой компании напоминают, что для расчета суммы потребленной электроэнергии не по нормативу, необходимы показания приборов учета. Передавать данные нужно с 20 по 25 число каждого месяца, один раз, сообщает отдел по связям с общественностью «Тюменьэнергосбыта».

Их можно отправить посредством СМС на номер +79021100266, письмом по электронной почте: [email protected], а также заполнив форму на сайте www.tesbyt.ru.

«Единый бесплатный номер 88002506006 (или короткий для жителей Тюмени 38-66-66) для приема показаний работает в автоматическом режиме, поэтому ответа оператора ждать не нужно. Подчеркну, что все данные ваших счетчиков будут приняты и учтены», — добавляет Владимир Гуськов.

#Новости#Тюменьэнергосбыт#Тюмень#Электроэнергия#Ирина#Общество
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