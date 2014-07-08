Абонентские книжки теперь пережиток прошлого

«В течение года все наши абоненты в Тюмени начнут получать расчет за потребленное электричество в составе единой квитанции ОАО „ТРИЦ“. Сейчас у нас 80 тысяч таких абонентов. Использовать документ ТРИЦ, в котором отражены все коммунальные платежи, очень удобно», — комментирует директор Тюменского управления Тюменьэнергосбыта — филиала ОАО «ЭК «Восток» — Владимир Гуськов.