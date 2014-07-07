«ЮТэйр»: Произошедший в Барселоне инцидент расследуется

В авиакомпании «ЮТэйр» прокомментировали инцидент, произошедший на днях в международном аэропорту Барселоны. Авиалайнер, принадлежащий данной компании, чуть не столкнулся с самолетом из Аргентины. Напомним, видеозапись, свидетельствующая о произошедшем, появилась на YouTube.
«5 июля самолет Boeing 767–300 авиакомпании „ЮТэйр“ выполнял рейс UT-5187 по маршруту Москва — Барселона. Экипаж выполнял заход на посадку, строго следуя указаниям диспетчеров аэропорта Барселона. При снижении на предпосадочной прямой командир воздушного судна обнаружил препятствие на взлетно-посадочной полосе в виде пересекавшего ее самолета другой авиакомпании. Командир воздушного судна принял оперативное решение о выполнении стандартной эксплуатационной процедуры — ухода на второй круг. Маневр был выполнен в штатном режиме, посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал», — прокомментировали случившееся в авиакомпании «ЮТэйр».
Там отметили, что в данной ситуации командир самолета авиакомпании «ЮТэйр» своевременно и адекватно оценил сложившуюся ситуацию, проявив при этом хладнокровие и высокое профессиональное мастерство. Согласно международным правилам воздушное судно, выполняющее заход на посадку, имеет безусловный приоритет перед воздушными судами, находящимися на земле.
Происшедший инцидент расследуется.