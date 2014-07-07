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Волонтеры получат государственную поддержку

7 июля 2014, 12:40
Закон о добровольческих движениях, подготовленный Советом Федерации при участии добровольческих организаций, должен быть принят в этом году. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Тюмень

«Волонтеры и добровольцы должны иметь не только обязанности, но и права и поддержку от государства, от общества, иметь возможность для самореализации. Надеюсь, что закон будет принят в этом году», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в России более 220 тысяч некоммерческих общественных организаций, из которых очень много молодежных организаций социальной, экологической направленности. Она подчеркнула, что сегодня государство много делает для поддержки гражданской активности. По данным сенатора, в прошлом году на гранты молодежным организациям было выделено 1,2 миллиарда рублей, еще 600 миллионов выделено на уровне субъектов РФ.

Матвиенко добавила, что в текущем году на эти цели в целом будет выделено 2 млрд 700 млн рублей. «Это мощная, хорошая, серьезная поддержка молодежных общественных организаций», — сказала она, выразив надежду на то, что эти гранты будут распределены справедливым образом. Об этом пишет «РИА Новости».

Матвиенко также отметила успешный опыт Вологодской области в разработке и принятии регионального закона о волонтерстве. Она посоветовала другим российским регионам использовать этот опыт в подготовке аналогичных нормативных актов.

Фото: twomen.ucoz.ru

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