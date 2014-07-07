Волонтеры получат государственную поддержку

Спикер Совфеда отметила, что в России более 220 тысяч некоммерческих общественных организаций, из которых очень много молодежных организаций социальной, экологической направленности. Она подчеркнула, что сегодня государство много делает для поддержки гражданской активности. По данным сенатора, в прошлом году на гранты молодежным организациям было выделено 1,2 миллиарда рублей, еще 600 миллионов выделено на уровне субъектов РФ.