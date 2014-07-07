Водители автобусов получили почти 6 тысяч штрафов

Как рассказал глава областной ГИБДД Геннадий Лоточкин, основным местом концентрации нарушений ПДД водителями общественного транспорта является улица Широтная. Он отметил, что мероприятие проводилось совместно с администрацией города и департаментом по транспорту. Для фиксации нарушений инспекторы прибегали к помощи технических средств.
«Мы получаем очень много жалоб на тех, кто постоянно перестраивается. Нас по утрам, в часы пик, жалобами просто забрасывают. Таких водителей, которые мечутся по проезжей части, мы выявляли и наказывали. Еще одна проблема — это высадка пассажиров на дороге.
Почти 6000 водителей — это очень много. Мы с 2010 по 2013 год не составляли столько административных материалов в отношении водителей автобусов, как в этом», — добавил Геннадий Дмитриевич.