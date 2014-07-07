Водители автобусов получили почти 6 тысяч штрафов

«Мы получаем очень много жалоб на тех, кто постоянно перестраивается. Нас по утрам, в часы пик, жалобами просто забрасывают. Таких водителей, которые мечутся по проезжей части, мы выявляли и наказывали. Еще одна проблема — это высадка пассажиров на дороге.