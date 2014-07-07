У полицейских появилось 48 новых автомобилей

В настоящее время, с учетом этой партии автомобилей, порядка 30 единиц, запланированных для приобретения по областной целевой программе, а также транспортных средств подлежащих ежегодному списанию, комплектация областного Управления МВД и его подразделений автотранспортом достигла практически 100 процентов, сообщает пресс-служба областного УМВД.
По давно сложившейся традиции, перед церемонией вручения ключей от новых служебных автомобилей полицейским, личный состав и транспортные средства, призванные обеспечить безопасность и правопорядок, благословил член Общественного совета при УМВД, благочинный Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской епархии отец Андрей.
Поздравляя сотрудников органов внутренних дел, заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Владимир Нифонтов подчеркнул, что сотрудники, которые будут использовать данные автомобили в служебной деятельности, должны в любой ситуации помнить о личной безопасности и всегда неукоснительно следовать правилам дорожного движения. Владимир Анатольевич отметил, что этот транспорт призван повысить оперативность и эффективность полиции в борьбе с преступностью, позволит своевременно реализовывать весь необходимый для этого комплекс мероприятий, и пожелал полицейским всяческих успехов в решении возложенных на них государством и обществом задач.