Тюменская область лишилась денег на поддержку коренных народов

Межбюджетные трансферты направляются на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В 2014 году на эти цели предусмотрено 228 млн рублей, которые должны быть распределены между 28 субъектами федерации.
Так, ХМАО-Югра не достиг целевых показателей на основании оценки эффективности. В связи с этим объем иных межбюджетных трансфертов сокращается на 10% за каждый невыполненный показатель.
В числе показателей результативности оценивается коэффициент младенческой смертности, удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, уровень зарегистрированной безработицы, количество состоящих на учете больных активным туберкулезом, уровень доходов населения. Все это относится к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Размер трансферта в ХМАО составит 15 млн рублей.
Ямало-Ненецкий автономный округ не соблюл целевую направленность расходования межбюджетных трансфертов, другими словами, потратил деньги не совсем по назначению. Согласно правилу он будет лишен межбюджетного трансферта.