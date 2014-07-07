Тюменская область лишилась денег на поддержку коренных народов

Ряд субъектов Российской Федерации, в том числе Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа, лишатся субсидии или ее части из федерального бюджета в связи с невыполнением обязательств и условий. Распоряжение правительства на эту тему размещено на сайте кабинета министров.

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