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Тюменская область лишилась денег на поддержку коренных народов

7 июля 2014, 12:54
Ряд субъектов Российской Федерации, в том числе Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа, лишатся субсидии или ее части из федерального бюджета в связи с невыполнением обязательств и условий. Распоряжение правительства на эту тему размещено на сайте кабинета министров.
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ХМАО

Межбюджетные трансферты направляются на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В 2014 году на эти цели предусмотрено 228 млн рублей, которые должны быть распределены между 28 субъектами федерации.

Так, ХМАО-Югра не достиг целевых показателей на основании оценки эффективности. В связи с этим объем иных межбюджетных трансфертов сокращается на 10% за каждый невыполненный показатель.

В числе показателей результативности оценивается коэффициент младенческой смертности, удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, уровень зарегистрированной безработицы, количество состоящих на учете больных активным туберкулезом, уровень доходов населения. Все это относится к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Размер трансферта в ХМАО составит 15 млн рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ не соблюл целевую направленность расходования межбюджетных трансфертов, другими словами, потратил деньги не совсем по назначению. Согласно правилу он будет лишен межбюджетного трансферта.

#Новости#Федеральный бюджет#ХМАО#ЯНАО#Коренные народы#Ямал#Югра#Ирина#Политика
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