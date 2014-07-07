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Сотрудники ГИМС умеют спасать людей и ликвидировать нефтяные пятна

7 июля 2014, 16:19
Сотрудники тюменской государственной инспекции по маломерным судам провели учения в акватории Туры. Они эвакуировали людей с севшего на мель судна и ликвидировали условное нефтяное пятно, якобы образовавшееся после аварии.
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Тюмень

По легенде учений, небольшой катер с пассажирами на борту оказался на мели. Прибывшие по вызову сотрудники ГИМС оперативно эвакуировали людей. После этого специалисты занялись ликвидацией условного нефтяного пятна — по легенде, из пробоины в судне произошла утечка нефтепродуктов.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тюменской области Ренат Сафиуллин, оценил действия специалистов ГИМС во время учений на «отлично». Он отметил, что ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов для Тюменской области — редкость. Чаще они происходят в портах, где постоянно идут погрузочные и разгрузочные работы.

Видео Сергея Шарапова

#Новости#ГИМС#Тюмень#Учения#Таня#Общество
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