Сотрудники ГИМС умеют спасать людей и ликвидировать нефтяные пятна

По легенде учений, небольшой катер с пассажирами на борту оказался на мели. Прибывшие по вызову сотрудники ГИМС оперативно эвакуировали людей. После этого специалисты занялись ликвидацией условного нефтяного пятна — по легенде, из пробоины в судне произошла утечка нефтепродуктов.
Заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тюменской области Ренат Сафиуллин, оценил действия специалистов ГИМС во время учений на «отлично». Он отметил, что ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов для Тюменской области — редкость. Чаще они происходят в портах, где постоянно идут погрузочные и разгрузочные работы.
Видео Сергея Шарапова