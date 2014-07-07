Сотрудники ГИМС умеют спасать людей и ликвидировать нефтяные пятна

Заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тюменской области Ренат Сафиуллин, оценил действия специалистов ГИМС во время учений на «отлично». Он отметил, что ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов для Тюменской области — редкость. Чаще они происходят в портах, где постоянно идут погрузочные и разгрузочные работы.