Собирайте коллег и участвуйте в турнире по боулингу

На протяжении трех летних месяцев будут проходить соревнования по игре в боулинг среди корпоративных команд, то есть команд, участники которых коллеги по работе.
Турнир позволяет сплотить коллектив, улучшить корпоративный дух и, конечно же, с пользой провести свободное время и лучше узнать своих коллег. Состав команды — максимум 6 человек.
Ну, и, конечно же, какие соревнования могут быть без главного приза — победители турнира всей командой отправятся в экстремальное путешествие. Куда именно, организаторы пока держат в секрете. Но обещают захватывающее приключение.
Зарегистрировать команду можно на любом этапе соревнований по телефону 51-71-28 или у администраторов клуба по адресу Московский тракт, 118, 4 этаж (ТРЦ «Колумб»).