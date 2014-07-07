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Собирайте коллег и участвуйте в турнире по боулингу

7 июля 2014, 09:40
Второй этап летнего турнира по боулингу среди корпоративных команд пройдет в клубе «Планета Боулинг» 9 июля в 19:00. Участников ждут захватывающие конкурсы и, конечно же, веселая атмосфера.
Сюжет
Тюмень

На протяжении трех летних месяцев будут проходить соревнования по игре в боулинг среди корпоративных команд, то есть команд, участники которых коллеги по работе.

Турнир позволяет сплотить коллектив, улучшить корпоративный дух и, конечно же, с пользой провести свободное время и лучше узнать своих коллег. Состав команды — максимум 6 человек.

Ну, и, конечно же, какие соревнования могут быть без главного приза — победители турнира всей командой отправятся в экстремальное путешествие. Куда именно, организаторы пока держат в секрете. Но обещают захватывающее приключение.

Зарегистрировать команду можно на любом этапе соревнований по телефону 51-71-28 или у администраторов клуба по адресу Московский тракт, 118, 4 этаж (ТРЦ «Колумб»).

#Новости#Боулинг#Тюмень#Ирина#Культура
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