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Самолет «ЮТэйр» едва избежал столкновения с аргентинским лайнером

7 июля 2014, 10:15
В международном аэропорту Барселоны российский авиалайнер, принадлежащий компании «ЮТэйр», чуть не столкнулся с самолетом из Аргентины.

Видеозапись, свидетельствующая об инциденте, появилась в YouTube. Согласно текстовому описанию, инцидент произошел рано утром в субботу, 5 июля.

На кадрах видно, как направлявшийся в Буэнос-Айрес самолет Airbus A340-300 компании Aerolineas Argentinas выруливает на взлетно-посадочную полосу и пересекает ее в тот момент, когда Boeing 767–300 компании «ЮТэйр», прибывший из Москвы, уже заходил на посадку и почти коснулся земли.

Российские пилоты, визуально заметив другой самолет на полосе, приняли решение приостановить снижение и уходить на второй круг.

В комментарии к видеоролику, звучащем за кадром, отмечается, что расстояние между самолетами было больше километра.

Представитель «ЮТэйр» подтвердил агентству ИТАР-ТАСС информацию об имевшем место инциденте.

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Авиация#Таня#Общество
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