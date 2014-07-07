Самолет «ЮТэйр» едва избежал столкновения с аргентинским лайнером

На кадрах видно, как направлявшийся в Буэнос-Айрес самолет Airbus A340-300 компании Aerolineas Argentinas выруливает на взлетно-посадочную полосу и пересекает ее в тот момент, когда Boeing 767–300 компании «ЮТэйр», прибывший из Москвы, уже заходил на посадку и почти коснулся земли.