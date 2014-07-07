Самолет «ЮТэйр» едва избежал столкновения с аргентинским лайнером

Видеозапись, свидетельствующая об инциденте, появилась в YouTube. Согласно текстовому описанию, инцидент произошел рано утром в субботу, 5 июля.
На кадрах видно, как направлявшийся в Буэнос-Айрес самолет Airbus A340-300 компании Aerolineas Argentinas выруливает на взлетно-посадочную полосу и пересекает ее в тот момент, когда Boeing 767–300 компании «ЮТэйр», прибывший из Москвы, уже заходил на посадку и почти коснулся земли.
Российские пилоты, визуально заметив другой самолет на полосе, приняли решение приостановить снижение и уходить на второй круг.
В комментарии к видеоролику, звучащем за кадром, отмечается, что расстояние между самолетами было больше километра.
Представитель «ЮТэйр» подтвердил агентству ИТАР-ТАСС информацию об имевшем место инциденте.