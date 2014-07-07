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Правительство снизит расходы на ЖКХ и увеличит на оборону

7 июля 2014, 12:23
Расходы федерального бюджета на ЖКХ, образование и здравоохранение существенно снизятся в ближайшие три года.
Сюжет
Тюмень

Расходы федерального бюджета на ЖКХ, образование и здравоохранение существенно снизятся в ближайшие три года.

Как рассказал на пресс-конференции депутат Государственной думы ФС РФ шестого созыва от КПРФ Вячеслав Тетекин, одна из главных функций Государственной думы — принятие федерального бюджета. «Это именно то, что определяет повседневную жизнь народа и общества, в этом отношении ничего хорошего не предвидится», — отметил он.

По словам депутата, ожидается повышение расходов на социальную поддержку населения, укрепление обороноспособности и на еще несколько других позиций госдеятельности. «Кроме того, повышаются расходы на спорт, впереди у нас Чемпионат мира по футболу, будем тратить большие деньги. Не хватало нам зимней олимпиады с 50-ю миллиардами долларов, теперь назревает футбольный чемпионат», — сказал Вячеслав Тетекин.

Между тем, снижаются расходы на образование в процентном соотношении, на здравоохранение, культуру и в государственном секторе экономики. «Идет весьма существенное сокращение бюджетных расходов на ключевые сферы деятельности народа. То есть на экономику бюджетной сферы, ЖКХ и на правоохранительную деятельность, — сказал Вячеслав Тетекин. — Бюджет — это ключевое во всей деятельности Госдумы. Его доходы падают, соответственно расходы на общество тоже падают. И вместо того, чтобы принять дополнительные меры по повышению доходов, правительство перекладывает эти расходы на население».

Фото: masterotvetov.com

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