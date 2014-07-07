Правительство снизит расходы на ЖКХ и увеличит на оборону

Между тем, снижаются расходы на образование в процентном соотношении, на здравоохранение, культуру и в государственном секторе экономики. «Идет весьма существенное сокращение бюджетных расходов на ключевые сферы деятельности народа. То есть на экономику бюджетной сферы, ЖКХ и на правоохранительную деятельность, — сказал Вячеслав Тетекин. — Бюджет — это ключевое во всей деятельности Госдумы. Его доходы падают, соответственно расходы на общество тоже падают. И вместо того, чтобы принять дополнительные меры по повышению доходов, правительство перекладывает эти расходы на население».