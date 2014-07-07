Побоялся, что жена узнает о романе, и убил подругу

Мужчина и женщина познакомились по смс-переписке осенью 2013 года и стали периодически встречаться. Спустя несколько месяцев мужчина признался, что женат, и они решили остаться друзьями. Весной 2014 года женщина предложила своему другу материальную помощь в открытии своего дела, и они вместе поехали в село Исетское. По дороге между ними произошла ссора, и женщина пригрозила рассказать об их отношениях супруге. Тогда мужчина решил избавиться от подруги.