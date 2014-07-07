Побоялся, что жена узнает о романе, и убил подругу

Труп 40-летней жительницы Сургутского района был обнаружен 25 июня в овраге у проселочной дороги, ведущей к поселку Коммунар Исетского района. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
27 июня был задержан подозреваемый в совершении данного преступления — 40-летний уроженец Сургута. В ходе допроса он рассказал, как и почему расправился со своей знакомой.
Мужчина и женщина познакомились по смс-переписке осенью 2013 года и стали периодически встречаться. Спустя несколько месяцев мужчина признался, что женат, и они решили остаться друзьями. Весной 2014 года женщина предложила своему другу материальную помощь в открытии своего дела, и они вместе поехали в село Исетское. По дороге между ними произошла ссора, и женщина пригрозила рассказать об их отношениях супруге. Тогда мужчина решил избавиться от подруги.
«Остановив машину в районе 138 километра автодороги Шадринск — Ялуторовск мужчина достал из-под водительского сиденья ключ-балонник и ударил им по голове потерпевшей. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вывез труп в овраг у леса. Там он вырыл углубление и, уложив тело подруги, прикопал его», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. У следователей есть предположение, что мужчина может быть также причастен к убийству женщины, совершенному в 2008 году.