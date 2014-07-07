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На Московском тракте заработает светофор для дачников

7 июля 2014, 17:14
В августе на перекрестке Московского тракта и поворота на садовое общество «Тополя» появится светофор.
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Тюмень

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава Госавтоинспекции Тюменской области Геннадий Лоточкин. Он отметил, что деньги на новый светофорный объект уже выделены.

«Проблема действительно назрела, и в выходные дни пробка скапливается длиной километр и более. Регулярно на перекрестке работают наряды. В эту субботу мы разбирались, почему в два часа дня там такое количество транспорта. Даже перекрывали федеральную дорогу, чтобы машины могли выехать направо и налево», — пояснил Геннадий Дмитриевич.

#Новости#Тюмень#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
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