На Московском тракте заработает светофор для дачников

«Проблема действительно назрела, и в выходные дни пробка скапливается длиной километр и более. Регулярно на перекрестке работают наряды. В эту субботу мы разбирались, почему в два часа дня там такое количество транспорта. Даже перекрывали федеральную дорогу, чтобы машины могли выехать направо и налево», — пояснил Геннадий Дмитриевич.