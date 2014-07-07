IT-новшество в «Роснефти» повысит эффективность в сфере буровых работ

Реализация данного проекта обеспечит формирование единой унифицированной базы данных по строительству скважин, даст возможность повысить эффективность в сфере буровых работ и предоставить инструментарий выработки потенциальных решений. Внедряемый IT-продукт позволит предприятию оперативно проводить технический анализ строительства скважин, а также оптимизировать процесс обработки и хранения данных, отметили в управлении информационной политики ОАО «НК «Роснефть».
Сформированная в данном продукте информация может отображаться как в виде детализированных отчетов для инженерной обработки техническими специалистами предприятия, так и в виде обобщенной информации, необходимой для руководителей всех уровней компании. Иными словами, внедряемое программное обеспечение даст возможность пользователю самому определять наполнение необходимой ему отчетности без изменения процедуры ввода данных в условиях буровой площадки. В результате проект позволит унифицировать работу и сократить трудозатраты полевого персонала во всех дочерних обществах Компании.
Внедрение «Журнала супервайзера» за счет стандартизации информации и прозрачности процессов снизит непроизводительное время выполнения буровых работ и повысит эффективность процесса строительства скважин, который является одним из самых дорогостоящих в нефтяной и газовой промышленности.
ООО «РН-Уватнефтегаз» было выбрано в качестве пилотной площадки, так как реализуемый Уватский проект один из лидеров по применению современных технологий бурения скважин.
Реализация IT-проекта начнется на Усть-Тегусском месторождении ООО «РН-Уватнефтегаз». Полномасштабное же внедрение программного обеспечения «Журнал супервайзера» на предприятии запланировано на конец 2014 года с последующим распространением опыта на все дочерние общества ОАО «НК «Роснефть».