IT-новшество в «Роснефти» повысит эффективность в сфере буровых работ

Сформированная в данном продукте информация может отображаться как в виде детализированных отчетов для инженерной обработки техническими специалистами предприятия, так и в виде обобщенной информации, необходимой для руководителей всех уровней компании. Иными словами, внедряемое программное обеспечение даст возможность пользователю самому определять наполнение необходимой ему отчетности без изменения процедуры ввода данных в условиях буровой площадки. В результате проект позволит унифицировать работу и сократить трудозатраты полевого персонала во всех дочерних обществах Компании.