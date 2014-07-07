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IT-новшество в «Роснефти» повысит эффективность в сфере буровых работ

7 июля 2014, 11:21
ОАО «НК «Роснефть» в рамках реализации бизнес-процессов информационной системы «Контроль и управление строительства скважин» запускает пилотный проект по внедрению программного обеспечения «Журнал супервайзера» на базе своего дочернего предприятия ООО «РН-Уватнефтегаз».
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Тюмень

Реализация данного проекта обеспечит формирование единой унифицированной базы данных по строительству скважин, даст возможность повысить эффективность в сфере буровых работ и предоставить инструментарий выработки потенциальных решений. Внедряемый IT-продукт позволит предприятию оперативно проводить технический анализ строительства скважин, а также оптимизировать процесс обработки и хранения данных, отметили в управлении информационной политики ОАО «НК «Роснефть».

Сформированная в данном продукте информация может отображаться как в виде детализированных отчетов для инженерной обработки техническими специалистами предприятия, так и в виде обобщенной информации, необходимой для руководителей всех уровней компании. Иными словами, внедряемое программное обеспечение даст возможность пользователю самому определять наполнение необходимой ему отчетности без изменения процедуры ввода данных в условиях буровой площадки. В результате проект позволит унифицировать работу и сократить трудозатраты полевого персонала во всех дочерних обществах Компании.

Внедрение «Журнала супервайзера» за счет стандартизации информации и прозрачности процессов снизит непроизводительное время выполнения буровых работ и повысит эффективность процесса строительства скважин, который является одним из самых дорогостоящих в нефтяной и газовой промышленности.

ООО «РН-Уватнефтегаз» было выбрано в качестве пилотной площадки, так как реализуемый Уватский проект один из лидеров по применению современных технологий бурения скважин.

Реализация IT-проекта начнется на Усть-Тегусском месторождении ООО «РН-Уватнефтегаз». Полномасштабное же внедрение программного обеспечения «Журнал супервайзера» на предприятии запланировано на конец 2014 года с последующим распространением опыта на все дочерние общества ОАО «НК «Роснефть».

#Новости#IT-технологии#Роснефть#Тюмень#Таня#Экономика
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