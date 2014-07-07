Госдума вернула рекламу пива на стадионы

Как сообщает «Лента. Ру», закон позволяет рекламировать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, при трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревновании по телеканалам, а также в специализированных печатных изданиях. Ранее законодательство о рекламе не предусматривало каких-либо преференций для этого вида алкоголя.