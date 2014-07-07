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Госдума вернула рекламу пива на стадионы

7 июля 2014, 09:33
Госдума приняла поправки в закон «О рекламе», временно снимающие запрет на рекламу пива в спортивных трансляциях и на стадионах. Алкогольный напиток разрешили рекламировать до 2019 года. Запрет был снят в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу.
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Тюмень

Как сообщает «Лента. Ру», закон позволяет рекламировать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, при трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревновании по телеканалам, а также в специализированных печатных изданиях. Ранее законодательство о рекламе не предусматривало каких-либо преференций для этого вида алкоголя.

Напомним, полный запрет на рекламу пива был введен летом 2012 года. Напиток не разрешили рекламировать на телевидении и в печатных СМИ, а также в спортивных сооружениях и в 100-метровой зоне вокруг них.

В январе 2012 года президент ФИФА Зепп Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини на встрече с Владимиром Путиным, занимавшим тогда пост премьер-министра, предложили снять запрет на распространение пива на стадионах, так как пивные компании являются одними из основных спонсоров футбольных трансляций.

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

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