ФК «Тюмень» провел вничью первый матч в ФНЛ

Игра прошла накануне, 6 июля. Счет открыли хозяева: на 19-й минуте мяч в ворота тюменцев забил нападающий «Волгаря» Александр Алхазов. После этого инициативу в свои руки взяли подопечные Константина Галкина. Особенно отличился форвард «Тюмени» Владимир Гогберашвили, он же Ладо. Именно этот футболист стал автором двух голов — на 28-й и 30-й минутах. «Волгарь» смог отыграться лишь к концу матча. Итог встречи — 2:2 на табло.