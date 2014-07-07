ФК «Тюмень» провел вничью первый матч в ФНЛ

Игра прошла накануне, 6 июля. Счет открыли хозяева: на 19-й минуте мяч в ворота тюменцев забил нападающий «Волгаря» Александр Алхазов. После этого инициативу в свои руки взяли подопечные Константина Галкина. Особенно отличился форвард «Тюмени» Владимир Гогберашвили, он же Ладо. Именно этот футболист стал автором двух голов — на 28-й и 30-й минутах. «Волгарь» смог отыграться лишь к концу матча. Итог встречи — 2:2 на табло.
Следующий матч в первом дивизионе ФК «Тюмень» сыграет на домашнем поле. 12 июля на стадионе «Геолог» пройдет встреча черно-белых с «Газовиком».
Напомним, что футбольный клуб «Тюмень» вышел в ФНЛ, заняв по итогам сезона первое место в турнирной таблице команд второго дивизиона зоны «Урал-Поволжье». Интрига сохранялась до последнего матча: хоть черно-белые и обеспечили себе преимущество, обыграв «Волгу» в Ульяновске, именно встреча с командой «Зенит-Ижевск» была решающей. Впрочем, главное было — не проиграть, и ФК «Тюмень» справился с задачей.
Фото с сайта ФК «Тюмень»