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ФК «Тюмень» провел вничью первый матч в ФНЛ

7 июля 2014, 10:02
Ничьей закончился дебютный матч футбольного клуба «Тюмень» в ФНЛ. Подопечные Константина Галкина встретились на стадионе Астрахани с местной командой «Волгарь».
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Тюмень

Игра прошла накануне, 6 июля. Счет открыли хозяева: на 19-й минуте мяч в ворота тюменцев забил нападающий «Волгаря» Александр Алхазов. После этого инициативу в свои руки взяли подопечные Константина Галкина. Особенно отличился форвард «Тюмени» Владимир Гогберашвили, он же Ладо. Именно этот футболист стал автором двух голов — на 28-й и 30-й минутах. «Волгарь» смог отыграться лишь к концу матча. Итог встречи — 2:2 на табло.

Следующий матч в первом дивизионе ФК «Тюмень» сыграет на домашнем поле. 12 июля на стадионе «Геолог» пройдет встреча черно-белых с «Газовиком».

Напомним, что футбольный клуб «Тюмень» вышел в ФНЛ, заняв по итогам сезона первое место в турнирной таблице команд второго дивизиона зоны «Урал-Поволжье». Интрига сохранялась до последнего матча: хоть черно-белые и обеспечили себе преимущество, обыграв «Волгу» в Ульяновске, именно встреча с командой «Зенит-Ижевск» была решающей. Впрочем, главное было — не проиграть, и ФК «Тюмень» справился с задачей.

Фото с сайта ФК «Тюмень»

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