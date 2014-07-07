Эксперты против ограничения времени на прием пациента

Эксперты Нацмедпалаты убеждены в том, что сокращать время приема никак нельзя, а можно лишь оптимизировать работу врача. В доказательство ими приведены результаты исследований, проведенных по хронометражу работы участковых врачей в нескольких регионах России. Согласно этим данным, время приема пациентов в регионах существенно выше норм, установленных Минздравом. Так, в Новосибирской области терапевт тратит на прием пациента в среднем 20 минут, педиатр — 23 минуты, врач общей практики — 25 минут (при этом при работе на дому время приема увеличивается в среднем на 10–20 минут). Схожие данные были получены и в Ярославской области, где на проведение диспансеризации одного пациента у врача уходит в среднем 30–35 минут.