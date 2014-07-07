Эксперты против ограничения времени на прием пациента

Напомним, что предложенные Минздравом нормы приема составляют — 10 минут на прием у врача терапевта, 9 — у педиатра и 12 минут у врача общей практики, полчаса — на прием на дому.
В заключении, представленном экспертами, говорится о том, что проект приказа, согласно которому в российских лечебных учреждениях следует ввести временные стандарты приема пациентов, — нуждается в существенной доработке и в дополнительных исследованиях по хронометражу. По мнению педиатра и хирурга, доктора медицинских наук Леонида Рошаля, реальность отечественной медицины такова, что участковые врачи, особенно в регионах, вынуждены выполнять большой объем бумажной работы, что не учитывается новыми правилами от Минздрава. «Предлагаемые нормы времени не соответствуют реальной нагрузке на врачей участковой службы», — считает Леонид Рошаль.
Эксперты Нацмедпалаты убеждены в том, что сокращать время приема никак нельзя, а можно лишь оптимизировать работу врача. В доказательство ими приведены результаты исследований, проведенных по хронометражу работы участковых врачей в нескольких регионах России. Согласно этим данным, время приема пациентов в регионах существенно выше норм, установленных Минздравом. Так, в Новосибирской области терапевт тратит на прием пациента в среднем 20 минут, педиатр — 23 минуты, врач общей практики — 25 минут (при этом при работе на дому время приема увеличивается в среднем на 10–20 минут). Схожие данные были получены и в Ярославской области, где на проведение диспансеризации одного пациента у врача уходит в среднем 30–35 минут.
Такой лимит времени связан с тем, что половину времени на приеме врач заполняет медицинскую документацию, объясняют специалисты. Решить эту проблему помогло бы оснащение рабочих мест компьютерами и обеспечение врачей как минимум двумя медицинскими сестрами для выполнения «простых врачебных манипуляций», однако в реальности обеспечение такого уровня медицинской отрасли в регионах будет достигнуто не сегодня и не завтра. Поэтому, считают эксперты, необходимо пересмотреть поправочные коэффициенты для приема пациентов как в учреждениях, так и участковыми врачами на дому — с учетом действительно существующего положения вещей. Об этом пишет MedikForum.ru.
Фото: gazetaby.com