Экспедиция «Россия-2014» о дороге Ишим — Бердюжье

«Местные жители предупреждали нас, что на этом отрезке дороги нет. Поехали. Сначала региональная дорога имеет хорошее покрытие, есть незначительные заплатки. На 60 километре начинается ужас. Пожалуй, это самый убитый отрезок с асфальтовым покрытием, который нам довелось увидеть в ходе экспедиции. 18 километров абсолютно разбитого асфальтового покрытия, иногда превращающегося в гравийку, ямы по колено, ненормальный уклон, обочина в ужасном состоянии. Знак ограничения скорости в 50 км/ч выглядит как издевательство, потому что передвигаться по этой „дороге“ можно максимум на 35 км/ч.