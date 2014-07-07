Экспедиция «Россия-2014» о дороге Ишим — Бердюжье

Экспедиции-2014 по пути на Тюмень довелось проехать по дороге Ишим — Бердюжье, которую участники окрестили «18-километровым участком настоящего бездорожья».
«Местные жители предупреждали нас, что на этом отрезке дороги нет. Поехали. Сначала региональная дорога имеет хорошее покрытие, есть незначительные заплатки. На 60 километре начинается ужас. Пожалуй, это самый убитый отрезок с асфальтовым покрытием, который нам довелось увидеть в ходе экспедиции. 18 километров абсолютно разбитого асфальтового покрытия, иногда превращающегося в гравийку, ямы по колено, ненормальный уклон, обочина в ужасном состоянии. Знак ограничения скорости в 50 км/ч выглядит как издевательство, потому что передвигаться по этой „дороге“ можно максимум на 35 км/ч.
Что же творится здесь в дождь — страшно представить, проезд по трассе наверняка превращается в лотерею, ведь непонятно, что скрывается за очередной лужей: небольшая выбоина или яма глубиной в полметра.
Дорожники объясняют ужасающее состояние дороги несогласованностью действий властей, время идет, а дорога „убивается“. Областные чиновники еще несколько лет назад отправили заявку, чтобы присвоить дороге статус федеральной. Однако федеральные власти пока молчат. Официально дорога — межмуниципального, а не федерального значения. Поэтому 20-титонникам тут ездить никак нельзя, максимум 6 тонн. А дорога тем временем превращается в направление», — написали участники пробега в своем блоге.
Сегодня, 7 июля, экспедиция «Россия-2014» проведет в Тюмени целый день и завтра отправится дальше.
Напомним, что ранее другой путешественник, Сергей Доля, следующий через всю страну, тоже отметил качество дороги Ишим — Бердюжье, назвав ее самой ужасной в России.