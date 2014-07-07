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Дума отменила снятие номеров с машин нарушителей

7 июля 2014, 08:59
Госдума приняла в третьем чтении ряд поправок в КоАП, которые существенно изменят жизнь автомобилистов. Среди них отмена изъятия номеров в качестве наказания и отмена административного ареста за неуплату штрафов.

Как пишет «Автоньюс», поправки были предложены группой депутатов во главе с зампредом комитета Госдумы по госстроительству Вячеславом Лысаковым.

От изъятия номеров за отсутствие полисов ОСАГО, тонированных стекол и другие нарушения правил эксплуатации транспортных средств было решено отказаться, так как с введением с 15 октября нового регламента выдачи госзнаков, который позволяет изготавливать дубликаты, эта мера просто потеряла смысл. Сделать новые номера автовладелец может в ряде коммерческих контор в любом регионе страны.

Кроме того, отменяется административный арест за неуплату штрафа за нарушение ПДД. Отметим, что мера пресечения в виде ареста продолжительностью до 15 суток остается действенной для тех случаев, когда водитель попался пьяным, отказался проходить медосвидетельствование или скрылся с места ДТП.

#Новости#Штрафы#Законодательство#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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