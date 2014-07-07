Дума отменила снятие номеров с машин нарушителей

Как пишет «Автоньюс», поправки были предложены группой депутатов во главе с зампредом комитета Госдумы по госстроительству Вячеславом Лысаковым.
От изъятия номеров за отсутствие полисов ОСАГО, тонированных стекол и другие нарушения правил эксплуатации транспортных средств было решено отказаться, так как с введением с 15 октября нового регламента выдачи госзнаков, который позволяет изготавливать дубликаты, эта мера просто потеряла смысл. Сделать новые номера автовладелец может в ряде коммерческих контор в любом регионе страны.
Кроме того, отменяется административный арест за неуплату штрафа за нарушение ПДД. Отметим, что мера пресечения в виде ареста продолжительностью до 15 суток остается действенной для тех случаев, когда водитель попался пьяным, отказался проходить медосвидетельствование или скрылся с места ДТП.