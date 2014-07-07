Дума отменила снятие номеров с машин нарушителей

От изъятия номеров за отсутствие полисов ОСАГО, тонированных стекол и другие нарушения правил эксплуатации транспортных средств было решено отказаться, так как с введением с 15 октября нового регламента выдачи госзнаков, который позволяет изготавливать дубликаты, эта мера просто потеряла смысл. Сделать новые номера автовладелец может в ряде коммерческих контор в любом регионе страны.