Девятиклассников приглашают в профильные классы

С 1 июля 2014 года в городе Тюмени начался набор в 10-е классы на базе общеобразовательных школ № № 64, 57 по социально-педагогическому профилю (направление «Физическая культура») и на базе общеобразовательных школ № № 27, 67 по оборонно-спортивному профилю (направление «Безопасность жизнедеятельности»).
Всего к 1 сентября будет произведен набор учащихся в четыре профильных класса наполняемостью не более 25 человек в каждом.
Сегодня многие студенты вузов отмечают, что при устройстве на работу по специальности им не хватает не только опыта, но и мотивации работать в данной сфере. Выход из данной ситуации — вовремя быть профориентированным, а значит, подобные программы нужно реализовывать, начиная со школы. Поэтому крайне необходим поиск новых путей решения выстраивания для молодых людей «дороги» становления до профессионала. Сегодня в рамках интеграции основного общего, дополнительного и профессионального образования департаментами по спорту и молодежной политике и образования администрации города Тюмени при поддержке департамента образования и науки Тюменской области активно решается задача создания такой «дороги» — единой системы предпрофессиональной подготовки, нацеленной на формирование устойчивых профессиональных интересов и возможностей обучающихся по двум направлениям: «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности».
Поступить в профильные классы может любой выпускник 9-го класса независимо от места проживания на территории РФ, имеющий аттестат об основном общем образовании.
Оборонно-спортивный профиль требует знания таких предметов, как физика, ОБЖ, физическая культура. Обучающиеся данного профиля наряду с отличной физической подготовкой получат начальные сведения о профессии инженера по охране труда, изучат основы медицинских, социально-педагогических знаний, воинской службы и укрепят приобретенные навыки на практике. При этом дополнительно, в рамках элективных курсов, учащиеся смогут получить широкий круг знаний по математике, русскому и иностранному языкам и другим предметам. Выпускники профильных классов смогут в дальнейшем поступить в ТюмГНГУ, ТюмГУ, ТюмГАСУ, ТВВИКУ, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России и Тюменский учебный центр ФПР России после службы в рядах Вооруженных сил.
Социально-педагогический профиль по направлению «Физическая культура» предполагает изучение таких предметов, как биология, анатомия, физиология, спортивная физиология, психология, педагогика, теория и методика физической культуры. Учащиеся данного направления смогут получить физическую подготовку (теоретическую и практическую) по различным видам спорта: баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжному спорту, биатлону, плаванию, гимнастике, ритмике (аэробике), боксу, борьбе.
Выпускники данного профиля смогут поступить в институт ФКиС ТюмГУ и Западно-Сибирский колледж, с которыми в рамках соглашения предусмотрено проведение занятий, совместных мероприятий на базе профессионального образовательного учреждения. Это позволит плотнее познакомить школьников с академической средой вузов и колледжей.
Самое главное преимущество у ребят, которые успешно пройдут обучение в профильных классах, — это не только получение представления об интересующей профессии, но и возможность попробовать себя в ней, сделать осознанный выбор дальнейшего учебного заведения и благодаря мотивации укрепиться в профессии. Об этом сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.
Обращаем внимание на тот факт, что в случае незачисления в профильный класс, а также на любом этапе профильного обучения у школьников сохраняется возможность и право перехода в общеобразовательные классы.
Уважаемые родители! Если ваши дети успешно закончили 9 классов общеобразовательной школы, имеют по профильным предметам отметки «4» и «5», являются победителями и призерами школьных, городских, районных и всероссийских олимпиад, имеют дипломы участников научно- практических конференций, конкурсов, имеют II спортивный разряд, успевайте подать документы вашего ребенка для зачисления в классы профильного обучения:
1) заявление родителей (законных представителей) о зачислении в соответствующий класс;
2) медицинскую карту;
3) оригинал и ксерокопию паспорта ребенка;
4) аттестат об основном общем образовании (подлинник);
5) личное дело обучающегося, ведомость текущих оценок (при переводе обучающегося в течение учебного года);
6) зачетную (классификационную) книжку спортсменов (для направления «Физическая культура»).
Подробную информацию об условиях зачисления в профильные классы по направлению «Физическая культура» можно узнать в СОШ № 57 (ул. Садовая, 109, тел. 43-22-05) и в СОШ № 64 (ул. А. Логунова, 17, тел. 35-26-16).
Подробную информацию об условиях зачисления в профильные классы по направлению «Безопасность жизнедеятельности» можно узнать в СОШ № 67 (ул. Домостроителей, 2-а, тел. 34-69-18) и в СОШ № 27 (ул. Пермякова, 39-а, тел. 35-07-39).
Фото: school10.ucoz.net