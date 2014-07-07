Девятиклассников приглашают в профильные классы

Сегодня многие студенты вузов отмечают, что при устройстве на работу по специальности им не хватает не только опыта, но и мотивации работать в данной сфере. Выход из данной ситуации — вовремя быть профориентированным, а значит, подобные программы нужно реализовывать, начиная со школы. Поэтому крайне необходим поиск новых путей решения выстраивания для молодых людей «дороги» становления до профессионала. Сегодня в рамках интеграции основного общего, дополнительного и профессионального образования департаментами по спорту и молодежной политике и образования администрации города Тюмени при поддержке департамента образования и науки Тюменской области активно решается задача создания такой «дороги» — единой системы предпрофессиональной подготовки, нацеленной на формирование устойчивых профессиональных интересов и возможностей обучающихся по двум направлениям: «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности».