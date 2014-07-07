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Более 5 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие детского кресла

7 июля 2014, 14:36
В Тюмени продолжается профилактическое мероприятие «Безопасное лето», проводимое с 26 июня по 17 августа. За время операции в ДТП различные травмы получили девять детей, из них три пассажира, два пешехода и четыре велосипедиста.
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Дети

В четырех случаях дети попали в дорожные аварии по своей неосторожности, поясняют в отделе пропаганды полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

В рамках «Безопасного лета» сотрудники ГИБДД совместно с отрядами мэра проводят различные профилактические мероприятия с детьми, посещающими пришкольные лагеря и детские центры — беседы и викторины по безопасности дорожного движения, конкурсы рисунков на асфальте. В июне 15 ребят из отряда мэра провели около 100 профилактических мероприятий в 38-ми школах, детских сад и детских центрах. С 7 июля к своим обязанностям по профилактике детского травматизма на дорогах приступает следующая смена помощников ГИБДД.

Повышенное внимание уделяется водителям, нарушающим правила перевозки детей. Еженедельно в местах расположения детских садов проводятся рейдовые мероприятия по выявлению родителей, игнорирующих правила обеспечения безопасности юных пассажиров. С января по июнь текущего года в Тюмени к административной ответственности привлечено 5 309 водителей.

Помимо мер административного воздействия, большое внимание уделяется профилактической работе с родителями. В местах массового скопления людей — в скверах, парках, бульварах областного центра будут демонстрироваться существующие виды детских удерживающих устройств и распространяться листовки и проспекты, призывающие к соблюдению правил дорожного движения.

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