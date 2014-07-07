Более 5 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие детского кресла

В рамках «Безопасного лета» сотрудники ГИБДД совместно с отрядами мэра проводят различные профилактические мероприятия с детьми, посещающими пришкольные лагеря и детские центры — беседы и викторины по безопасности дорожного движения, конкурсы рисунков на асфальте. В июне 15 ребят из отряда мэра провели около 100 профилактических мероприятий в 38-ми школах, детских сад и детских центрах. С 7 июля к своим обязанностям по профилактике детского травматизма на дорогах приступает следующая смена помощников ГИБДД.