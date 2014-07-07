Абитуриентов, поступивших в вузы по заниженному порогу ЕГЭ, отчислят

Он подчеркнул, что если высшее учебное заведение нарушит требования и все-таки зачислит абитуриента с «двойкой» по ЕГЭ, вуз будет вынужден отчислять таких студентов.
Отметим, в России существуют два минимальных порога ЕГЭ. Один устанавливается для школьников: если участник экзамена этот порог не преодолеет, ему не выдадут аттестат об окончании школы. Второй порог относится к вузам и также устанавливается Рособрнадзором: учебные заведения не могут принимать абитуриентов, которые эту планку не преодолели. Об этом пишет «Интерфакс».
Сейчас минимальный порог для аттестата составляет 24 балла по русскому языку и 20 по математике. При этом минимальная планка для поступления в вузы — 36 баллов по русскому языку и 24 по математике, по физике и химии — 36 баллов, по информатике — 40 баллов, по литературе — 32 балла, по иностранным языкам — 20 баллов.
Кравцов также отметил, что в 2015 году сильного изменения по шкале баллов, скорее всего, не будет. «Думаю, что не будет серьезной корреляции, не думаю, что в следующем году сильно изменится минимальная шкала баллов», — сказал он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году свидетельствуют о необходимости пересмотреть программы его преподавания. «Результаты ЕГЭ по русскому языку в текущем году показали далеко не радужную картину. Сейчас не буду останавливаться на этом подробно. Все это — повод еще раз вернуться к программам преподавания русского языка, требованию к качеству работы преподавателей», — сказал президент.
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, в свою очередь, назвал нынешние результаты ЕГЭ по русскому чудовищными. Он выразил обеспокоенность тем, что реформы в образовании сократили долю русского языка и литературы в школьных программах, а система ЕГЭ вытеснила сочинения.
Напомним, министерство образования было вынуждено снизить планку результата с 36 до 24 баллов по русскому языку, а по математике — с 24 до 20 баллов. В противном случае около трети выпускников страны, по словам Толстых, не получила бы аттестаты.
Фото: newstula.ru