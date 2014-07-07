Абитуриентов, поступивших в вузы по заниженному порогу ЕГЭ, отчислят

Ранее президент Владимир Путин заявил, что результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году свидетельствуют о необходимости пересмотреть программы его преподавания. «Результаты ЕГЭ по русскому языку в текущем году показали далеко не радужную картину. Сейчас не буду останавливаться на этом подробно. Все это — повод еще раз вернуться к программам преподавания русского языка, требованию к качеству работы преподавателей», — сказал президент.