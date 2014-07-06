В Тюмени будут искать непривитых от кори

Такое решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при участии Натальи Шевчик, Галины Шарухо, руководителей департаментов здравоохранения области и города, главврачей поликлиник.
Подчищающая иммунизация против кори коснется детей и подростков в возрасте до 17 лет, взрослых в возрасте до 35 лет, не привитых ранее, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью (при отсутствии документального подтверждения), лиц, имеющих одну прививку против кори.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо, руководители лечебно-профилактических организаций будут нести персональную ответственность за случаи заболеваний корью у не привитого населения на территории обслуживания поликлиники. Также будет организована иммунизация против кори лиц, прибывших из других территорий для проживания в Тюменской области.
Также проведут иммунизацию работников лечебно-профилактических организаций без ограничения возраста, будет вестись ежедневное наблюдение за ее ходом.
По данным на 30 июня в Тюмени было зарегистрировано 40 случаев заболевания корью (12 взрослых и 28 детей).