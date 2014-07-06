В Тюмени будут искать непривитых от кори

Подчищающая иммунизация против кори коснется детей и подростков в возрасте до 17 лет, взрослых в возрасте до 35 лет, не привитых ранее, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью (при отсутствии документального подтверждения), лиц, имеющих одну прививку против кори.