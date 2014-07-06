В сквере Казачьи Луга сделают сцену, фонтан и парковку

Соглашение о сотрудничестве в озеленении и благоустройстве сквера, расположенного по улице Домостроителей, подписали 3 июля руководитель управы Максим Афанасьев и генеральный директор ЗАО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко.
В 2014 — 2015 гг. проведут следующие работы:
— устройство сцены, расположенной на территории сквера;
— обустройство сети дорожных тропинок;
— устройство газонных ограждений;
— озеленение территории сквера;
— обустройство территории для парковки автотранспортных средств;
— замена малых архитектурных форм на детской площадке; — устройство фонтана.
Цель — не просто обустроить дорожки, смонтировать освещение, поставить скамейки и урны, а сделать этот сквер комфортным для времяпрепровождения с семьей и друзьями, сообщает управа Ленинского административного округа города Тюмени.