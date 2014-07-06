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В сквере Казачьи Луга сделают сцену, фонтан и парковку

6 июля 2014, 12:19
Облагородить и благоустроить сквер Казачьи Луга планируют управа Ленинского округа и «Антипинский НПЗ» — это их совместный проект. Масштабные работы запланированы на 2014–2015 гг.

Соглашение о сотрудничестве в озеленении и благоустройстве сквера, расположенного по улице Домостроителей, подписали 3 июля руководитель управы Максим Афанасьев и генеральный директор ЗАО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко.

В 2014 — 2015 гг. проведут следующие работы:

— устройство сцены, расположенной на территории сквера;

— обустройство сети дорожных тропинок;

— устройство газонных ограждений;

— озеленение территории сквера;

— обустройство территории для парковки автотранспортных средств;

— замена малых архитектурных форм на детской площадке; — устройство фонтана.

Цель — не просто обустроить дорожки, смонтировать освещение, поставить скамейки и урны, а сделать этот сквер комфортным для времяпрепровождения с семьей и друзьями, сообщает управа Ленинского административного округа города Тюмени.

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