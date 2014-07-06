Почему к прилавкам с книгами не протолкнуться?

И в этот раз посетителей было много, временами к прилавкам с книгами было и не подойти. Среди увлеченных выбором книг людей встречались и совсем юные, и молодые, и пожилые книголюбы. Кто-то долго и настойчиво искал самую интересную для себя, а кто-то старался набрать как можно больше. Одна девушка даже присела возле столов, чтобы сразу приступить к чтению заинтересовавшей ее книги.