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Почему к прилавкам с книгами не протолкнуться?

6 июля 2014, 11:30
Событие, способное заинтересовать любого книгомана, прошло субботним днем на площади у Благотворительного фонда развития города Тюмени.
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Тюмень

Событие, способное заинтересовать любого книгомана, прошло субботним днем на площади у Благотворительного фонда развития города Тюмени.

Книжные обменники проходят с 2006 года. Идея проста — ты можешь принести хорошие, но уже не интересные или не нужные тебе книги, и взять взамен что-то из литературы, которую принесут другие. Это мероприятие набирает все большую популярность у тюменцев.

И в этот раз посетителей было много, временами к прилавкам с книгами было и не подойти. Среди увлеченных выбором книг людей встречались и совсем юные, и молодые, и пожилые книголюбы. Кто-то долго и настойчиво искал самую интересную для себя, а кто-то старался набрать как можно больше. Одна девушка даже присела возле столов, чтобы сразу приступить к чтению заинтересовавшей ее книги.

Всем посетителям за символическую плату были предложены домашние лимонады и пирожные, и они были очень популярны.

Дружелюбные девушки-организаторы старались всех поприветствовать, а также неустанно добавляли на столы новые книги, принесенные гостями книжного обменника.

У тех, кто не успел посетить мероприятие в субботу, еще будет возможность попасть на обменник: 12 июля впервые пройдёт Детский книжный обменник. Он также откроется на Малыгина, 51 и будет ждать гостей с 12 до 15 часов.

#Новости#Книги#Тюмень#Книжный обменник#Ирина#Культура
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