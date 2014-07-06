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Любителей дворового футбола приглашают на турнир

6 июля 2014, 13:21
Любите с друзьями гонять футбольный мяч во дворе? Тогда у вас есть уникальная возможность сразиться с соперниками из соседних дворов, микрорайонов, округов. В Тюмени стартует турнир на кубок главы администрации по мини-футболу среди дворовых команд.
Сюжет
Тюмень

Участниками соревнований на кубок главы администрации Тюмени могут стать юные футболисты двух возрастных групп: 1999 — 2000 и 1997 — 1998 годов рождения. Вам остается лишь собрать друзей, сформировать команду, позвонить по телефону 46-47-19 Александру Вакарину и успеть подать свою заявку на участие до 8 июля.

Соревнования пройдут в два этапа. Сначала в среду, 9 июля, начнется окружной этап. По его результатам лучшие дворовые команды получат путевку в городской финал, который запланирован на 21 и 23 июля, сообщает МАУ «ТГМЦ».

В каждом округе Тюмени определены спортивные площадки, где будут проходить матчи. В Восточном игры состоятся на базе школы № 59 (ул. Станционная, 26). В Калининском команды сразятся на стадионе школы № 30 (Московский тракт, 22). В Ленинском округе футболистов примет школа № 67 (ул. Домостроителей, 2-а), а в Центральном — школа № 29 (ул. Мурманская, 31).

Финальный этап пройдет в СК «Строймаш» (ул. Индустриальная, 49-а). Организатором турнира выступает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

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