Любителей дворового футбола приглашают на турнир

Любите с друзьями гонять футбольный мяч во дворе? Тогда у вас есть уникальная возможность сразиться с соперниками из соседних дворов, микрорайонов, округов. В Тюмени стартует турнир на кубок главы администрации по мини-футболу среди дворовых команд.

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