Любителей дворового футбола приглашают на турнир

Участниками соревнований на кубок главы администрации Тюмени могут стать юные футболисты двух возрастных групп: 1999 — 2000 и 1997 — 1998 годов рождения. Вам остается лишь собрать друзей, сформировать команду, позвонить по телефону 46-47-19 Александру Вакарину и успеть подать свою заявку на участие до 8 июля.
Соревнования пройдут в два этапа. Сначала в среду, 9 июля, начнется окружной этап. По его результатам лучшие дворовые команды получат путевку в городской финал, который запланирован на 21 и 23 июля, сообщает МАУ «ТГМЦ».
В каждом округе Тюмени определены спортивные площадки, где будут проходить матчи. В Восточном игры состоятся на базе школы № 59 (ул. Станционная, 26). В Калининском команды сразятся на стадионе школы № 30 (Московский тракт, 22). В Ленинском округе футболистов примет школа № 67 (ул. Домостроителей, 2-а), а в Центральном — школа № 29 (ул. Мурманская, 31).
Финальный этап пройдет в СК «Строймаш» (ул. Индустриальная, 49-а). Организатором турнира выступает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.