Трижды попался с наркотиками — получил 11,5 лет «строгача»

В течение испытательного срока Степанов должен был доказать свое исправление, но этого не произошло. Уже в феврале текущего года в Тюмени он через «закладки» стал приобретать наркотические средства и сбывать их односельчанину. Сотрудники наркоконтроля зафиксировали два факта сбыта опасных веществ. При третьем сбыте в марте Степанов был задержан с поличным. Под стражу его не взяли — отпустили под подписку о невыезде.