Трижды попался с наркотиками — получил 11,5 лет «строгача»

В январе 2014 года Ленинский районный суд Тюмени осудил Степанова по ч.2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Он в ноябре 2013 года приезжал в областной центр, чтобы через «закладку» приобрести наркотическое средство. На автовокзале молодого человека задержали сотрудники полиции и изъяли у него опасное вещество.
В течение испытательного срока Степанов должен был доказать свое исправление, но этого не произошло. Уже в феврале текущего года в Тюмени он через «закладки» стал приобретать наркотические средства и сбывать их односельчанину. Сотрудники наркоконтроля зафиксировали два факта сбыта опасных веществ. При третьем сбыте в марте Степанов был задержан с поличным. Под стражу его не взяли — отпустили под подписку о невыезде.
29 апреля, находясь под следствием, молодой человек уже в селе Омутинское для себя через тайник приобрел наркотическое средство. В тот же день Степанов был остановлен на улице полицейскими для проверки документов. Опасаясь разоблачения, молодой человек попытался скрыться, сбросив наркотики землю. Однако был задержан.
Омутинский районный суд отменил Степанову условное осуждение и назначил ему окончательно к отбытию 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.