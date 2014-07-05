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Парень попал в ДТП на угнанной «Ниве»

5 июля 2014, 12:03
Один человек погиб, десять получили травмы в результате двенадцати дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах Тюменской области 4 июля.
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Тюмень

Один человек погиб, десять получили травмы в результате двенадцати дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах Тюменской области 4 июля.

Автомобили Mazda и УАЗ столкнулись на автодороге Ишим-Казанское. Причина аварии — нарушение правил обгона водителем Mazda. Поплатился за это нарушение второй водитель, 56-летний мужчина. Человека выбросило из автомобиля, он погиб, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Ночью в Армизонском районе в кювет опрокинулся автомобиль «Нива». 24-летний водитель ехал на большой скорости, это и послужило причиной съезда в кювет. Водительского удостоверения у молодого человека не было, машину он угнал. Парень получил травму головы.

Восьмилетний велосипедист въехал в автомобиль Suzuki в селе Вагай, на перекрестке улиц Пролетарской и Садовой. У ребенка травма затылка. В тот же день в Тюмени на перекрестке улиц Ленина и Кирова Lexus сбил велосипедиста. Причина — нарушение правил проезда перекрестков. 18-летний велосипедист получил рану брови, черепно-мозговую травму.

На перекрестке улиц Мельникайте и Таймырской столкнулись Honda и Chevrolet. Причиной стало нарушение очередности проезда перекрестков водителем Honda. Пострадали 20-летний водитель Honda и 44-летняя пассажирка, у обоих травмы головы.

На пешеходном переходе на улице Пермякова автомобилем Hyundai сбита 35-летняя женщина, она получила сотрясение головного мозга.

На улице Харьковской в районе дома № 83 столкнулись две «Лады». Водитель «Лада Приора» из ХМАО не выдержал безопасную дистанцию. Пострадали два пассажира этого автомобиля. У 23-летней девушки рана лба, у 9-месячного мальчика травма головы.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Таня#Общество
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