Парень попал в ДТП на угнанной «Ниве»

Один человек погиб, десять получили травмы в результате двенадцати дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах Тюменской области 4 июля.
Автомобили Mazda и УАЗ столкнулись на автодороге Ишим-Казанское. Причина аварии — нарушение правил обгона водителем Mazda. Поплатился за это нарушение второй водитель, 56-летний мужчина. Человека выбросило из автомобиля, он погиб, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Ночью в Армизонском районе в кювет опрокинулся автомобиль «Нива». 24-летний водитель ехал на большой скорости, это и послужило причиной съезда в кювет. Водительского удостоверения у молодого человека не было, машину он угнал. Парень получил травму головы.
Восьмилетний велосипедист въехал в автомобиль Suzuki в селе Вагай, на перекрестке улиц Пролетарской и Садовой. У ребенка травма затылка. В тот же день в Тюмени на перекрестке улиц Ленина и Кирова Lexus сбил велосипедиста. Причина — нарушение правил проезда перекрестков. 18-летний велосипедист получил рану брови, черепно-мозговую травму.
На перекрестке улиц Мельникайте и Таймырской столкнулись Honda и Chevrolet. Причиной стало нарушение очередности проезда перекрестков водителем Honda. Пострадали 20-летний водитель Honda и 44-летняя пассажирка, у обоих травмы головы.
На пешеходном переходе на улице Пермякова автомобилем Hyundai сбита 35-летняя женщина, она получила сотрясение головного мозга.
На улице Харьковской в районе дома № 83 столкнулись две «Лады». Водитель «Лада Приора» из ХМАО не выдержал безопасную дистанцию. Пострадали два пассажира этого автомобиля. У 23-летней девушки рана лба, у 9-месячного мальчика травма головы.