Парень попал в ДТП на угнанной «Ниве»

Восьмилетний велосипедист въехал в автомобиль Suzuki в селе Вагай, на перекрестке улиц Пролетарской и Садовой. У ребенка травма затылка. В тот же день в Тюмени на перекрестке улиц Ленина и Кирова Lexus сбил велосипедиста. Причина — нарушение правил проезда перекрестков. 18-летний велосипедист получил рану брови, черепно-мозговую травму.