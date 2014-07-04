В Тюмени открылся новый детский центр

В интенсивно застраивающемся районе города — Тюменском микрорайоне по улице Евгения Богдановича открылся частный детский центр «Ступеньки». Проект был реализован при финансовой поддержке правительства Тюменской области.
Новый детский центр расположился на двух этажах многоквартирного жилого дома. В саду работают две группы яслей для детей от одного года и одна группа — для детей от трех лет. Всего развивающие уроки могут посещать до 500 детей в месяц. Занятия проходят с психологом, логопедом и другими специалистами. В центре есть программы, направленные на подготовку ребенка к школе.
В садике действуют танцевально-музыкальный зал и кабинет для развития детей в возрасте от 4 месяцев до 10 лет. Для удобства мам и пап предусмотрена система видеонаблюдения, с помощью которой родители могут постоянно присматривать за своими детьми по средствам Интернета.
Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик на церемонии открытия поздравила жителей микрорайона с появившейся возможностью посещать замечательное образовательное учреждение: «Здесь есть все, чтобы детство малышей было счастливым, — сказала она. — Возглавляемая Мариной Бакулиной ассоциация детских развивающих центров Тюменской области — прекрасный партнер правительства региона. Она оказывает большую помощь правительству в рамках реализации программы обеспечения местами детей в садах».
Для удобства мам и пап предусмотрена система видеонаблюдения, с помощью которой родители могут постоянно присматривать за своими детьми посредстввом Интернета.
В последние годы в Тюмени отмечается устойчивая тенденция к росту рождаемости, что, в свою очередь, влияет на увеличение количества нуждающихся в местах в детских садах. В связи с этим администрацией города разработан и реализуется комплекс мер, направленных на увеличение количества мест в учреждениях дошкольного образования: открытие групп в действующих детских садах за счет рационального использования площадей и возвращение помещений детских дошкольных учреждений, которые ранее использовались не по назначению.
Так, в течение 2013 года в Тюмени открыто два новых детских сада по улицам Широтная и Н. Зелинского, завершена реконструкция детских садов по улицам Киевская и 50 лет Октября, открыт второй корпус детского сада по улице Ю.Р. Эрвье. Также открыты дополнительные группы в детских садах, расположенных по улицам Самарцева, пр. Геологоразведчиков, Монтажников и Радищева. В общей сложности, всего в 2013 году удалось создать 1 080 новых мест для дошкольников. В 2014 году планируется открытие новых детских садов в Восточном и Заречном микрорайонах на 600 мест, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Фото: http://www.1001tema.ru