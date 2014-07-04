В Тюмени открылся новый детский центр

Так, в течение 2013 года в Тюмени открыто два новых детских сада по улицам Широтная и Н. Зелинского, завершена реконструкция детских садов по улицам Киевская и 50 лет Октября, открыт второй корпус детского сада по улице Ю.Р. Эрвье. Также открыты дополнительные группы в детских садах, расположенных по улицам Самарцева, пр. Геологоразведчиков, Монтажников и Радищева. В общей сложности, всего в 2013 году удалось создать 1 080 новых мест для дошкольников. В 2014 году планируется открытие новых детских садов в Восточном и Заречном микрорайонах на 600 мест, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.