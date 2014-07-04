В список первых дилерских центров Datsun вошла Тюмень

Пару дней назад компания сообщила о возможности заказать автомобили уже в июле, а сегодня обнародовала список регионов, в которых в этом месяце откроются первые дилерские центры бренда в России. Как пишет «Автостат», сюда вошли 15 крупнейших городов страны: Москва, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Рязань, Самара, Ульяновск, Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Челябинск и Уфа.
Компания обещает, что число центров будет увеличиваться каждый месяц, и в течение двух лет сеть вырастет до 100 центров и покроет всю территорию России.
Дилерские центры Datsun оформлены в единой корпоративной стилистике. Консультанты по продаже и послепродажному обслуживанию прошли специальное обучение и готовы предложить подробную информацию об автомобилях, аксессуарах и предлагаемых услугах.
Цены и комплектации компания обещает озвучить позже, вместе с конкретными адресами дилерских центров, где клиенты смогут лично посмотреть автомобиль, узнать условия покупки и обслуживания и оформить предварительный заказ. Добавим, что автосалон Datsun в Тюмени откроется на улице Федюнинского.