В список первых дилерских центров Datsun вошла Тюмень

Пару дней назад компания сообщила о возможности заказать автомобили уже в июле, а сегодня обнародовала список регионов, в которых в этом месяце откроются первые дилерские центры бренда в России. Как пишет «Автостат», сюда вошли 15 крупнейших городов страны: Москва, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Рязань, Самара, Ульяновск, Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Челябинск и Уфа.