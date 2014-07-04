Ушлый полицейский хотел «нагреть» начальство

«В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, меры дисциплинарного характера будут применены к его непосредственным руководителям», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.