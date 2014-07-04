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Ушлый полицейский хотел «нагреть» начальство

4 июля 2014, 10:25
Сотрудник одного из подразделений УМВД России по г. Тюмени подозревается в мошенничестве. Есть вероятность, что он, находясь на сессии, предоставил подложные документы на оплату за проживание в гостинице.
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Полиция

Обстоятельства возможного мошенничества в настоящее время устанавливаются оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД России по Тюменской области.

«В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, меры дисциплинарного характера будут применены к его непосредственным руководителям», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

#Новости#Полиция#Мошенничество#Тюмень#Таня#Общество
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