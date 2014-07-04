У ДСК столкнулись Dodge и Nissan

Как сообщает Управление ГИБДД, днем на улице Республики, 253 в Тюмени столкнулись Dodge и Nissan. Предварительно, водитель Dodge выехал на встречную полосу. 49-летний водитель Nissan получил многочисленные ссадины лица, рваные раны и ушибы.
«У кого есть фотографии или видео этой аварии у ДСК? Дядя мой сидел в этой „Альмере“, ехал 30 км/ч, а со встречки „Додж“ 170 км/ч шел, водителю джипа одна царапина, моему дяде перелом колена, сотрясение, перелом ребер», — написал в соцсетях тюменец Дмитрий Митрошин. Если вы обладаете какой-либо информацией об этом ДТП, с Дмитрием можно связаться по ссылке vk.com/tyumenid785.
16-летний велосипедист сбит автомобилем Ниссан на перекрестке улиц Ямской и Казанской. Предварительно, девушка, находившаяся за рулем автомобиля, из-за солнца не заметила велосипедиста на дороге, он получил ссадины и ушибы конечностей.
На перекрестке улиц Пермякова и Федюнинского столкнулись Hyundai и мотоцикл Honda. При перестроении водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста в попутном направлении. Травмированы 22-летний водитель и 30-летний пассажир мотоцикла, у них ушибы и ссадины.
На 23 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в дерево въехал автомобиль Hyundai Accent. 40-летняя водитель получила ушиб грудной клетки. На 509 километре этой же автодороги опрокинулся автомобиль Ford из ХМАО. Предварительно, водитель со стажем три месяца, 18-летняя девушка, зацепила обочину и не справилась с управлением автомобиля. Пострадали три 18-летние девушки, у них ссадины и ушибы.
В Ишимском районе в опору ЛЭП въехал автомобиль ВАЗ-21144. Нетрезвый водитель не справился с управлением машины, пострадали двое пассажиров 33-х и 38-ми лет. У одного из них травмы живота и головы, у второго перелом ноги и травма головы.
В поселке Винзили Тюменского района столкнулись скутер и Toyota. 34-летний скутерист неправильно выбрал дистанцию, мужчина получил рваную рану подбородка.
Фото УГИБДД Тюменской области