У ДСК столкнулись Dodge и Nissan

«У кого есть фотографии или видео этой аварии у ДСК? Дядя мой сидел в этой „Альмере“, ехал 30 км/ч, а со встречки „Додж“ 170 км/ч шел, водителю джипа одна царапина, моему дяде перелом колена, сотрясение, перелом ребер», — написал в соцсетях тюменец Дмитрий Митрошин. Если вы обладаете какой-либо информацией об этом ДТП, с Дмитрием можно связаться по ссылке vk.com/tyumenid785.