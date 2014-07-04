Тюменцам предлагают выбрать лучшую регистратуру

Также оценивать участников будет экспертная комиссия, состав которой будет опубликован в СМИ. Для определения уровня организации, применения пациентоориентированных и информационных технологий, её члены осмотрят все регистратуры и заполнят соответствующие анкеты, которые направятся в организационный комитет. Затем обе оценки — профессиональная и общественная — резюмируются.