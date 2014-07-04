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Тюменцам предлагают выбрать лучшую регистратуру

4 июля 2014, 08:37
Мнение пациентов сыграет важную роль в определении победителя конкурса «Лучшая регистратура», который приурочен к 70-летию Тюменской области. В медорганизациях будут установлены ящики для сбора отзывов, также его можно будет выразить по телефонам и электронному адресу.

В анкете тюменцам предложат оценить культуру общения регистратора, внешний вид сотрудников, готовность ответить на все вопросы, порядок работы с амбулаторными картами, систему записи на приём к врачу через регистратуру, оформление, размещение информационных «стоек» и окон.

Также оценивать участников будет экспертная комиссия, состав которой будет опубликован в СМИ. Для определения уровня организации, применения пациентоориентированных и информационных технологий, её члены осмотрят все регистратуры и заполнят соответствующие анкеты, которые направятся в организационный комитет. Затем обе оценки — профессиональная и общественная — резюмируются.

Мнение о работе той или иной регистратуры жители региона смогут высказать по телефону 8 (3452) 500–190 или направить на адреса электронной почты [email protected], [email protected]

Добавим, что приём заявок на участие в конкурсе уже начался и продлится до 15 июля. Победители будут определены в трёх номинациях: «Лучшая регистратура муниципальной медицинской организации», «Лучшая регистратура межтерриториального центра на базе областной больницы в городах: Тобольск, Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск» и «Лучшая регистратура медицинской организации муниципального района Тюменской области»

Мероприятие проводят Департаменты здравоохранения города Тюмени и области, Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования региона, Тюменское региональное медицинское общество и АНО ОЗН «Центр профилактики Тюменской области».

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