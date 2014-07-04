Тюменцам предлагают выбрать лучшую регистратуру

В анкете тюменцам предложат оценить культуру общения регистратора, внешний вид сотрудников, готовность ответить на все вопросы, порядок работы с амбулаторными картами, систему записи на приём к врачу через регистратуру, оформление, размещение информационных «стоек» и окон.
Также оценивать участников будет экспертная комиссия, состав которой будет опубликован в СМИ. Для определения уровня организации, применения пациентоориентированных и информационных технологий, её члены осмотрят все регистратуры и заполнят соответствующие анкеты, которые направятся в организационный комитет. Затем обе оценки — профессиональная и общественная — резюмируются.
Мнение о работе той или иной регистратуры жители региона смогут высказать по телефону 8 (3452) 500–190 или направить на адреса электронной почты [email protected], [email protected]
Добавим, что приём заявок на участие в конкурсе уже начался и продлится до 15 июля. Победители будут определены в трёх номинациях: «Лучшая регистратура муниципальной медицинской организации», «Лучшая регистратура межтерриториального центра на базе областной больницы в городах: Тобольск, Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск» и «Лучшая регистратура медицинской организации муниципального района Тюменской области»
Мероприятие проводят Департаменты здравоохранения города Тюмени и области, Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования региона, Тюменское региональное медицинское общество и АНО ОЗН «Центр профилактики Тюменской области».