Тюменские призывники отправятся в Кабардино-Балкарию

Участники, успешно выполнившие все нормативы, получат 3 разряд по альпинизму. «Нашей целью является внедрение в деятельность военно-патриотических объединений Тюменской области современных форм военно-прикладной подготовки. Изначально это была инициатива, которая в настоящий момент выросла до рабочего проекта. Так мы задаем определенный стандарт качества для всех, кто работает в направлении патриотики. Ведь это не только физическая подготовка ребят, это и воспитание моральных ценностей, развитие интеллектуальных способностей. Мы готовим не только альпинистов, но и спасателей, дайверов, парашютистов», — подчеркнул Олег Денисов, заведующий отделением специальной и прикладной подготовки областного Центра дополнительного образования детей и молодежи.