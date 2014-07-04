Тюменские призывники отправятся в Кабардино-Балкарию

5 июля 12 участников сводного альпотряда им. Героя России Тимура Мухутдинова отправятся на учебно-тренировочные сборы.
Напомним, что на протяжении четырех лет в Тюмени формируется сводный альпинистский отряд военно-патриотических объединений для подготовки молодежи к прохождению военной службы в горнострелковых частях и подразделениях министерства обороны и МВД России.
Эта инициатива исходит от тюменской городской молодёжной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Барс». В ноябре 2013 года альпотряд набрал юношей, учащихся тюменских вузов и колледжей, подлежащих призыву на военную службу в 2014 году, для подготовки к прохождению срочной военной службы по призыву в разведывательном батальоне 34-й мотострелковой горной бригады министерства обороны России.
В течение всего года призывники проходили подготовку, финалом которой и станут учебно-тренировочные сборы. Будущие военные альпинисты отправятся по маршруту Тюмень — Екатеринбург — Минеральные воды — село Терскол. В горном ущелье Адыл-Су на базе альплагеря «Ушба» участники в течение 20 дней будут заниматься по программе подготовки альпинистов «Россия», совершат попытку покорить горные вершины, такие как Виа-тау (3742 м), Башкара (4241 м) и другие.
Участники, успешно выполнившие все нормативы, получат 3 разряд по альпинизму. «Нашей целью является внедрение в деятельность военно-патриотических объединений Тюменской области современных форм военно-прикладной подготовки. Изначально это была инициатива, которая в настоящий момент выросла до рабочего проекта. Так мы задаем определенный стандарт качества для всех, кто работает в направлении патриотики. Ведь это не только физическая подготовка ребят, это и воспитание моральных ценностей, развитие интеллектуальных способностей. Мы готовим не только альпинистов, но и спасателей, дайверов, парашютистов», — подчеркнул Олег Денисов, заведующий отделением специальной и прикладной подготовки областного Центра дополнительного образования детей и молодежи.
Сейчас службу в горнострелковых частях проходят 15 выпускников сводного альпотряда, им на смену придут вновь набранные 12 человек, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Фото: http://www.f-avto.by