РН-Уватнефтегаз приглашает потенциальных контрагентов к диалогу

Дата проведения форума — 18 июля 2014 года. Место — г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46, отель «Тюмень», (1-й этаж, зал «Ренессанс»). Начало в 10:00 ч. местного времени.
Приглашаются действующие и потенциальные контрагенты в области предоставления услуг по капитальному строительству. Цель проведения форума — информирование участников рынка о планируемых объемах строительства и структуре проведения конкурентных закупок в 2015 г., перспективах развития Уватского проекта на ближайшие 5 лет и условиях по долгосрочному сотрудничестве с контрагентами, предоставляющими услуги по капитальному строительству.
Организаторы форума приглашают всех желающих к открытому диалогу, и в случае заинтересованности тематикой предстоящего форума просят направить подтверждение (заявку) о намерении предприятия, компании принять участие в форуме и сообщить контактные данные уполномоченных представителей (ФИО, должность, телефон) на электронный адрес [email protected]
За консультацией по вопросу участия в форуме, контрактования, а также по любым возникающим вопросам можно обращаться к сотрудникам ООО «РН-Уватнефтегаз»:
Бойко Юлия Николаевна, начальник отдела закупки услуг капитального строительства, раб. тел. 8(3452) 389999 доб. 1779, моб. ( +7) 919 920 6066, e-mail: [email protected];
Борисова Анастасия Владимировна, заместитель начальника отдела закупки услуг капитального строительства, раб. тел. 8(3452) 389999 доб. 1434, моб. +7 912 920 6455, e-mail: [email protected].
Заявки на участие в форуме принимаются в срок до 07.07.2014 г., не позднее 17–00 местного времени.