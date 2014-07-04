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РН-Уватнефтегаз приглашает потенциальных контрагентов к диалогу

4 июля 2014, 09:51
ООО «РН-Уватнефтегаз» приглашает предприятия и компании, оказывающие услуги капитального строительства, принять участие в форуме, посвященном предстоящей кампании по контрактованию.

Дата проведения форума — 18 июля 2014 года. Место — г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46, отель «Тюмень», (1-й этаж, зал «Ренессанс»). Начало в 10:00 ч. местного времени.

Приглашаются действующие и потенциальные контрагенты в области предоставления услуг по капитальному строительству. Цель проведения форума — информирование участников рынка о планируемых объемах строительства и структуре проведения конкурентных закупок в 2015 г., перспективах развития Уватского проекта на ближайшие 5 лет и условиях по долгосрочному сотрудничестве с контрагентами, предоставляющими услуги по капитальному строительству.

Организаторы форума приглашают всех желающих к открытому диалогу, и в случае заинтересованности тематикой предстоящего форума просят направить подтверждение (заявку) о намерении предприятия, компании принять участие в форуме и сообщить контактные данные уполномоченных представителей (ФИО, должность, телефон) на электронный адрес [email protected]

За консультацией по вопросу участия в форуме, контрактования, а также по любым возникающим вопросам можно обращаться к сотрудникам ООО «РН-Уватнефтегаз»:

Бойко Юлия Николаевна, начальник отдела закупки услуг капитального строительства, раб. тел. 8(3452) 389999 доб. 1779, моб. ( +7) 919 920 6066, e-mail: [email protected];

Борисова Анастасия Владимировна, заместитель начальника отдела закупки услуг капитального строительства, раб. тел. 8(3452) 389999 доб. 1434, моб. +7 912 920 6455, e-mail: [email protected].

Заявки на участие в форуме принимаются в срок до 07.07.2014 г., не позднее 17–00 местного времени.

#Новости#ООО РН - Уватнефтегаз#Женя#Экономика
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