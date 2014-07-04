РН-Уватнефтегаз приглашает потенциальных контрагентов к диалогу

Приглашаются действующие и потенциальные контрагенты в области предоставления услуг по капитальному строительству. Цель проведения форума — информирование участников рынка о планируемых объемах строительства и структуре проведения конкурентных закупок в 2015 г., перспективах развития Уватского проекта на ближайшие 5 лет и условиях по долгосрочному сотрудничестве с контрагентами, предоставляющими услуги по капитальному строительству.