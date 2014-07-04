Разбойники, нападавшие на таксистов, получили 20 лет на двоих

23 октября около 2 часов ночи Тищенко и Черняков вызвали такси. Спустя несколько минут к ним подъехал 25-летний водитель на Daewoo Nexia. В дороге злоумышленники напали на него с ножом, потребовав сотовый телефон и деньги. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал разбойникам два сотовых телефон и 1,5 тысячи рублей. Пьяные злоумышленники поехали кататься на Daewoo по ночному городу, поочередно садясь за руль. Во время поездки они врезались в стоявший автомобиль и скрылись с места происшествия.