Разбойники, нападавшие на таксистов, получили 20 лет на двоих

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Тищенко и Черняков признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 (разбой) и ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон). Как установлено расследованием, 23 октября 2013 года молодые люди, находясь в состоянии опьянения, совершили два разбоя на двух таксистов с целью завладения их имуществом. Кроме того, они угнали у потерпевших автомобили и совершили на них ДТП.
23 октября около 2 часов ночи Тищенко и Черняков вызвали такси. Спустя несколько минут к ним подъехал 25-летний водитель на Daewoo Nexia. В дороге злоумышленники напали на него с ножом, потребовав сотовый телефон и деньги. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал разбойникам два сотовых телефон и 1,5 тысячи рублей. Пьяные злоумышленники поехали кататься на Daewoo по ночному городу, поочередно садясь за руль. Во время поездки они врезались в стоявший автомобиль и скрылись с места происшествия.
В этот же день, но уже около двух часов дня Тищенко и Черняков, находясь в состоянии опьянения, вновь вызвали такси. На приехавшего на Nissan Primera 26-летнего водителя они совершили разбойное нападение с канцелярским ножом. Злоумышленники забрали у потерпевшего два сотовых телефона и поехали кататься на Nissan. Во время поездки разбойники совершили ДТП и были задержаны сотрудниками полиции.
Суд назначил Тищенко 10 лет 6 месяцев лишения свободы, а Чернякову — 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.