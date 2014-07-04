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Приставы ищут должника-алиментщика

4 июля 2014, 12:00
То, что некоторые отцы не платят алименты детям — не новость. Но не каждый день судебные приставы Тюмени ищут задолжавшего папашу. Кто его видел, сообщите.

Нерадивым отцом оказался Никузин Олег Николаевич, 04.07.1983 года рождения. Он разыскивается отделом организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей Управления федеральной службы судебных приставов, в рамках исполнительного производства по взысканию алиментов.

Гражданам, обладающим информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(3452) 49-53-54 круглосуточно или 8(3452) 49-53-00, 49-53-01, 49-53-02 в рабочее время, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

#Новости#Алименты#Судебные приставы#Должники#Женя#Общество
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