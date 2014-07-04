Приставы ищут должника-алиментщика

Нерадивым отцом оказался Никузин Олег Николаевич, 04.07.1983 года рождения. Он разыскивается отделом организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей Управления федеральной службы судебных приставов, в рамках исполнительного производства по взысканию алиментов.
Гражданам, обладающим информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(3452) 49-53-54 круглосуточно или 8(3452) 49-53-00, 49-53-01, 49-53-02 в рабочее время, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.