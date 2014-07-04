«Потеряшки» приглашают на «гаражную распродажу».

Самый большой сюрприз ждет тюменских модниц — настоящая «гаражная распродажа» бижутерии. Серьги, кольца, браслеты, бусы, подвески, цепочки и другие изысканные украшения, которые по-настоящему порадуют как самых юных представительниц прекрасного пола, так и тех, кто является опытными ценителями ювелирного искусства. Приятной неожиданностью для посетительниц распродажи станут вполне демократичные цены.