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«Потеряшки» приглашают на «гаражную распродажу».

4 июля 2014, 11:08
В субботу, 5 июля в сквере Немцова с 12 до 18 часов тюменцы смогут провести ставший традиционным «Выходной с «Потеряшками».
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Тюмень

В субботу, 5 июля в сквере Немцова с 12 до 18 часов тюменцы смогут провести ставший традиционным «Выходной с «Потеряшками».

Данное мероприятие подарит горожанам уникальную возможность пообщаться с волонтерами фонда, получить льготные направления на стерилизацию своих питомцев, познакомиться с кошками и собаками, которые ищут дом.

Самый большой сюрприз ждет тюменских модниц — настоящая «гаражная распродажа» бижутерии. Серьги, кольца, браслеты, бусы, подвески, цепочки и другие изысканные украшения, которые по-настоящему порадуют как самых юных представительниц прекрасного пола, так и тех, кто является опытными ценителями ювелирного искусства. Приятной неожиданностью для посетительниц распродажи станут вполне демократичные цены.

Все средства, собранные на «гаражной распродаже», будут направлены на содержание и лечение подопечных «Потеряшек».

#Новости#Потеряшки#Тюмень#Катя#Общество
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