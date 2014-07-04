«Потеряшки» приглашают на «гаражную распродажу».

В субботу, 5 июля в сквере Немцова с 12 до 18 часов тюменцы смогут провести ставший традиционным «Выходной с «Потеряшками».
Данное мероприятие подарит горожанам уникальную возможность пообщаться с волонтерами фонда, получить льготные направления на стерилизацию своих питомцев, познакомиться с кошками и собаками, которые ищут дом.
Самый большой сюрприз ждет тюменских модниц — настоящая «гаражная распродажа» бижутерии. Серьги, кольца, браслеты, бусы, подвески, цепочки и другие изысканные украшения, которые по-настоящему порадуют как самых юных представительниц прекрасного пола, так и тех, кто является опытными ценителями ювелирного искусства. Приятной неожиданностью для посетительниц распродажи станут вполне демократичные цены.
Все средства, собранные на «гаражной распродаже», будут направлены на содержание и лечение подопечных «Потеряшек».