NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Аргентина — Бельгия

Сделайте свой прогноз на результат матча Аргентина — Бельгия и, может быть, именно вы выиграете 400 рублей на баланс мобильного телефона!
Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».
Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.
Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.
Итоги конкурса по матчу Аргентина — Бельгия будут подведены 5 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.
|Пользователь
|Бразилия Чили
|Колумбия Уругвай
|Нидерланды Мексика
|Коста-Рика Греция
|Германия Алжир
|Франция Нигерия
|Аргентина Швейцария
|Бельгия США
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